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        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

        Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 18:21 Güncelleme: 20.04.2024 - 18:21
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        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
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        Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında bazı adreslere operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, A.K, M.A, İ.K, A.Ç, U.B. ve M.Ç. gözaltına alındı, 70 gram sentetik uyuşturucu, 71 uyuşturucu hap, hassas terazi, 2 tabanca, av tüfeği ve fişek ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, U.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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