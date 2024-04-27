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        "Asrın felaketi"nin merkez üssünde hak sahiplerinin 3'te birinden fazlası evine kavuştu

        SİNAN DORUK - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerde evleri yıkılan ya da ağır hasar gören depremzedeler için yapılan konutların inşaatı sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 11:03 Güncelleme: 27.04.2024 - 11:03
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        "Asrın felaketi"nin merkez üssünde hak sahiplerinin 3'te birinden fazlası evine kavuştu
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        SİNAN DORUK - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerde evleri yıkılan ya da ağır hasar gören depremzedeler için yapılan konutların inşaatı sürüyor.

        Afetin merkezinde, depremin ardından TOKİ tarafından temeli atılan ve 47 bin 550 hak sahibi için yapılan konutların 17 bin 592'si hak sahiplerine teslim edildi.

        TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, Karacasu TOKİ konutlarında AA muhabirine, kentin inşası için konut ve iş yerlerinin yanı sıra sağlık, ulaşım sanayi, eğitim, spor başta olmak üzere hayatın her alanına hitap eden projeleri tek tek hayata geçirdiklerini belirtti.

        6 Şubat'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oluruyla "Afet ve milli dayanışma günü" olarak ilan edildiğini dile getiren Kirişci, Kahramanmaraş merkezli depremlerde kentin yapı stokunun yüzde 20'sini kaybettiğini dile getirdi.

        Afetin ardından yeni bir Kahramanmaraş inşa edilmesi için gerekli çalışmaların yapımına başlandığını ifade eden Kirişci, kentin depremzedeler için inşa edilen konutların tesliminde depremden etkilenen iller arasında ilk sırada yer aldığına işaret etti.

        Kirişci, şöyle konuştu:

        "Kahramanmaraş'ta 255 bin 509 yapı stokumuz var ve bunları eğer bağımsız bölümler olarak ifade edecek olursak 558 bin 219 konuttan yaklaşık yüzde 20'sine yaklaşan bölümü olan 54 bin 789 konutumuz ağır hasar almıştı. TOKİ ve konut üreten kamu kurumlarımız marifetiyle çok hızlı bir inşa sürecine başlandı. Bir anlamda da bu yeni bir Kahramanmaraş için gerekliydi. Bu yapılan çalışmalar neticesinde 6 Şubat 2024'te depremin yıl dönümünde Sayın Cumhurbaşkanımızın Kahramanmaraş'a gelişinde her türlü donatılarıyla birlikte 9 bin 289 konutu kura ile hak sahiplerine teslim ettik. Ardından geçtiğimiz mart ayında da İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'nın katılımıyla ve Cumhurbaşkanımızın da canlı bağlantıyla katıldığı ikinci kura töreninde 8 bin 303 konutu hak sahiplerine teslim ettik. Toplamına baktığımızda Kahramanmaraş genelinde bulunan 47 bin 550 hak sabinden 17 bin 592’sine konut teslim edildi. Kahramanmaraş bu kuraların birinci etabında ve ikinci etabında teslimlerle 11 il içerisinde birinci sıraya yerleşti."

        - Rezerv konut alanları oluşturuldu

        Hak sahibi afetzedelere konutlarını teslim edene kadar çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Kirişci, şunları söyledi:

        "Ulu Cami'den başlayarak Ahir Dağı'na doğru Tekke, Yusuflar, Kanlıdere, Kayabaşı, Divanlı ve Kümbet mahallelerinde Kahramanmaraş'ın kalbi ve eski Kahramanmaraş denilebilecek yerleşim yerlerinde de inşallah bir dönüşüm çalışması başlatacağız. Ayrıca Azerbaycan Mahallesi'nde 3 bin 500 konutluk bir dönüşüm devam ediyor. Bu konutların bin adetini dost ve kardeş Azerbaycan'ımız inşa edecek. Geriye kalan çalışmalarımız da TOKİ ve Emlak Konut marifetiyle yürütülüyor. Bunun yanı sıra rezerv alanlar oluşturuldu. Onikişubat ilçesindeki Altınova bölgesindeki 20 bin konutluk rezerv alanda 10 bin konutun yapılması için çalışmaları başlattık. Biz yepyeni bir Kahramanmaraş'ı da bu manada inşa etmiş olacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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