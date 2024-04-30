Kahramanmaraş'ta bir kişi karısını öldürdü
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bir kişi, karısını bıçaklayarak öldürdü.
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bir kişi, karısını bıçaklayarak öldürdü.
Çakıroğlu Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet T. (56), henüz bilinmeyen nedenle karısı Nazlı T'yi (57) bıçakladı.
Hayatını kaybeden kadının cenazesi, Türkoğlu Kemal Beyazıt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Gözaltına alınan zanlı, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.