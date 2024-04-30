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        Kahramanmaraş'ta kamyonun çarptığı işçi öldü

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kamyonun çarptığı işçi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 11:09 Güncelleme: 30.04.2024 - 11:09
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        Kahramanmaraş'ta kamyonun çarptığı işçi öldü
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        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kamyonun çarptığı işçi yaşamını yitirdi.

        S.K. (21) idaresindeki kamyon, Çakırlar Mahallesi'ndeki Büyükşehir Belediyesine ait kum ocağında saha içinde çalışan S.T'ye (51) çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, elek işçisi S.T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        S.T'nin cenazesi, otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Sürücü S.K. ile kum ocağında çalışan Z.K. ve M.K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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