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        Filistin için eylem yapan ABD'li öğrencilere Kahramanmaraş ve Adıyaman'dan destek

        Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ), Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) ve Adıyaman Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki göstermek için ABD'de Filistin ile dayanışma gösterisi düzenleyen öğrencilere destek verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 22:33 Güncelleme: 02.05.2024 - 22:33
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        Filistin için eylem yapan ABD'li öğrencilere Kahramanmaraş ve Adıyaman'dan destek
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        Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ), Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) ve Adıyaman Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki göstermek için ABD'de Filistin ile dayanışma gösterisi düzenleyen öğrencilere destek verdi.

        KSÜ İnsan Hakları ve Özgür Gençlik Öğrenci Topluluğu, KSÜ Yeniler Öğrenci Topluluğu ve KSÜ Akademi İlahiyat Öğrenci Topluluğu işbirliğiyle "Gazze'deki Soykırıma Karşı Amerikan Üniversitelerindeki Barışçıl Eylemlere Destek Yürüyüşü" düzenlendi.

        Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla KSÜ Avşar Yerleşkesi Rektörlük Kavşağı'nda toplanan grup, Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi önüne kadar yürüdü.

        Burada önce Kur'an-ı Kerim, ardından Türkçe, İngilizce ve Arapça bildiri okundu.

        KSÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Hafize Öksüz, yıllardır devam eden İsrail zulmünün zirveye ulaşarak soykırıma netlik kazandırdığını söyledi.

        Filistin halkının 7 Ekim'den bu yana enkaz altında kalmak, anne, baba ve çocuklarını kaybetmek, ailelerinin yok olması gibi acıların yanında açlık, yokluk, soğuk ve hastalıklarla sınandığını belirten Öksüz, "Öğrencilerin ve akademisyenlerin bu onurlu duruşunu selamlıyorum. Ayrıca aylardır bıkmadan, yorulmadan Filistin'e destek olmak için meydanları dolduran ve zulme sessiz kalmayan öğrencilerimizi de yürekten kutluyorum. İnşallah bu katliamlar, zulümler en kısa zamanda sona erer." diye konuştu.

        KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan da Filistin'de acımasız bir soykırım olduğunu dile getirdi.

        Tüm batılı devletlerin yaşanan zulme sessiz kaldığını ifade eden Bakan, "İsrail'in Gazze'deki soykırımını en şiddetli şekilde kınıyor, büyük musibetlerin ardında büyük müjdeler olduğuna inanarak özgür Filistin'e er ya da geç kavuşacağımızı ümit ediyoruz." dedi.

        Etkinlik, KSÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Genç'in yaptığı duanın ardından 7 Ekim'den bu yana Filistin'de yaşananların resimlerle anlatıldığı serginin gezilmesiyle sona erdi.

        - Adıyaman

        Adıyaman'da da akademisyenler ve öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve ABD'deki üniversitelerde yapılan eylemlere destek vermek için üniversite kampüsünde toplandı.

        Kur'an-ı Kerim okunması sonrası açıklama yapan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, Filistin halkının yanında olduklarını söyledi.

        İsrail'in saldırılarında 30 bini aşkın insanın hayatını kaybettiğini belirten Keleş, Gazze'nin mezarlığa döndüğünü ifade etti. Keleş, "En temel insani ihtiyaçlara erişilemiyor, hizmetlerden yararlanılamıyor. Bombalardan şimdilik kurtulanlar ölüm kalım savaşlarına devam ediyor. Bizler Adıyaman Üniversitesi olarak bu vahşeti, insanlık dışı bu kıyımı kesinlikle kabul etmiyoruz. Dünya vicdanını bu katliama 'dur' demeye davet ediyoruz. Gazze'de tüm dünyanın gözü önünde soykırım yapan İsrail'i ve destekçilerini şiddetle kınıyoruz." dedi.

        Etkinlik, yapılan duanın ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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