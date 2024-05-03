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        Depremde 96 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi F Blok'a ilişkin yargılama sürdü

        "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Ebrar Sitesi F Blok'ta 96 kişinin ölümü, 8 kişinin yaralanmasına ilişkin 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 20:09 Güncelleme: 03.05.2024 - 20:09
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        Depremde 96 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi F Blok'a ilişkin yargılama sürdü
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        "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Ebrar Sitesi F Blok'ta 96 kişinin ölümü, 8 kişinin yaralanmasına ilişkin 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Çetin Kurt ile başka dosyadan tutuklu sanıklar Ahmet Doğan, Atilla Öz ve Tevfik Tepebaşı, bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

        Firari sanık Mehmet Timurbanga ile diğer tutuksuz sanıklar ise duruşmaya katılmadı.

        Duruşmada söz hakkı alan müşteki Abdullah Yasin Ardıç, depremde yıkılan Ebrar Sitesi F Blok'ta eşi ile kayınbabası, kayınvalidesi ve kayınbiraderinin hayatını kaybettiğini belirtti.

        Ardıç, depremden sonra enkaz alanına gidip geldiğini yağmur yağmamasına rağmen zeminden su çıkmaya devam ettiğini gözlemlediğini dile getirdi.

        Bünyamin Topaloğlu da tüm ailesini depremde kaybettiğini belirterek "Yıkılan binada annemi, babamı, erkek kardeşimi, kız kardeşimi, yengemi ve 2 yeğenimi kaybettim. Biz orada ev sahibiydik. Ben oranın yapılmadan önceki halini de biliyorum. Oralar tarlaydı ve sulu bir alandı. Depremden sonrada enkaz parçalarını elimize aldığımızda kum gibi dağılıyordu. Tüm sorumluların cezasını çekmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

        Hacı Ali Keskingöz de ailesiyle apartmanın 13. katında oturduklarını, yıkılan binada anne, baba ve ablasının hayatını kaybettiğini ve kendisinin enkazdan yara almadan çıktığını anlatarak binanın 15 saniye gibi kısa bir sürede zemine indiğini vurguladı.

        Hatice Gürsoy da eksik denetleme yapan ve binaya ruhsat veren yetkililerden şikayetçi olduğunu ifade ederek "Ben depremde yeni evlendirdiğim ikisi de avukat olan oğlum ve gelinimi kaybettim. Bazı insanlar günah keçisi ilan ediliyor ama asıl suç oraya yapı iznini verenlerdir. O binalar denetlemelerden nasıl geçti, kimler göz yumdu? Bu kişilerinde yargılanması gerekiyor. O bölgenin tek sorunu zemin değil. Binalar çok çürük yapılmış. Tüm sorumlulardan şikayetçiyim ve cezalarını sonuna kadar almasını istiyorum." diye konuştu.

        Sanık Çetin Kurt da Ebrar Sitesi kooperatiflerinde muhasebeci olarak görev yaptığını ve hakkındaki iddiaları kabul etmediğini söyleyerek tahliyesini ve beraatını talep etti.

        Diğer sanıklar Atilla Öz ve Ahmet Doğan ilk celsedeki savunmalarını tekrar ederek beraat talebinde bulundu.

        F Blok'un yapımıyla ilgisinin bulunmadığını belirten Tevfik Tepebaşı, savunmasında şunları kaydetti:

        "Bu binanın yapım sürecine hiç karışmadım. Binanın temelinden tamamlanmasına kadar belediye denetlemiş, inşaat yapı ruhsatı, kullanma ruhsatı verildi. Malzeme alımı veya işçilerin tutulmasıyla alakalı girişimim olmadı. Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum. İnşaat ruhsatındaki bölümde de mal sahibi kooperatif olarak yazılmıştır. Ben şu anda dengemi kaybetmiş haldeyim. Artık hangi dosyanın, hangi davada olduğunu karıştırmış durumdayım. Unutkanlık başladı bende. Sağlık halimin göz önünde bulundurularak beraatımı talep ediyorum."

        Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına, eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı 12 Temmuz'a erteledi.

        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talep ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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