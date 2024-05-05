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        Kahramanmaraş'ta forkliftin altında kalan işçi öldü

        Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, çalıştığı fabrikada forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 16:52 Güncelleme: 05.05.2024 - 16:52
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        Kahramanmaraş'ta forkliftin altında kalan işçi öldü
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        Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, çalıştığı fabrikada forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti.

        Karacasu Karaziyaret Mahallesi'ndeki bir metal fabrikasında çalışan Mustafa Öztürk (44), fabrika içerisinde manevra yapan forkliftin altında kaldı.

        Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Öztürk'ün cesedi otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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