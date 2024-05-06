Kahramanmaraş'ta kurulan savunma sanayi şirketine ortaklık için 168 başvuru yapıldı

SİNAN DORUK - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta kurulan Kahramanmaraş Uzay Havacılık AŞ için ortaklık başvuru süreci tamamlandı.

6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerin ardından Türkoğlu ilçesinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından kurulan uçak, insansız hava aracı ve helikopter parçaları üreten TUSAŞ Havacılık Yapısalları Üretim Tesisi faaliyetlerini sürdürüyor.

TUSAŞ ile Kahramanmaraş Ticaret Sanayi Odası (KMTSO) arasında imzalanan "Ortak Girişim Sözleşmesi" kapsamında da kentte savunma sanayi şirketi kurulması için adım atıldı.

Ortak girişim sözleşmesinin ardından kurulan Kahramanmaraş Uzay Havacılık AŞ için 29 Şubat 2024'te başlayan ve 30 Nisan 2024'te sona eren ortaklık çağrısına 168 başvuru yapıldı, 220 milyon dolar sermayeye ulaşıldı. Kentte, Kahramanmaraş Uzay Havacılık AŞ tarafından uçak yapısalları üretimi için yeni bir tesis kurulacak. KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, AA muhabirine, Türkiye'de model olacak şirketle Kahramanmaraş'ta önemli bir dönüşümün yaşanacağını söyledi. Yıkıcı depremler sonrası bölge ekonomisinin canlandırılması, depremde ağır yara alan kentin kalkındırılması adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla TUSAŞ'ın uçak yapısalları üretim tesisi kurduğunu hatırlatan Buluntu, KMTSO olarak da Kahramanmaraş'ı, Türkiye'nin en büyük savunma sanayi kenti yapmak için girişimlere başladıklarını ifade etti.

- 100 milyon dolar olan hedef ikiye katlandı Kahramanmaraş'ın savunma sanayi yatırımlarıyla değişeceğini ifade eden Buluntu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kentimizi ziyaretinde 'Kahramanmaraş, Kahramankazan'dan sonra Türkiye'nin en büyük savunma sanayi kenti olacak' ifadesinin ardından kentimizdeki iş insanları ve halkımızla birlikte bu yatırımı büyütme kararı aldık. TUSAŞ ile yaptığımız görüşmeler neticesinde Türkiye'de model olabilecek çok büyük bir şirket kurma kararı aldık. TUSAŞ ile Kahramanmaraş Uzay Havacılık AŞ'yi kurduk ve ortaklık çağrısına çıkıldı. 30 Nisan itibarıyla sonuçlanan ortaklıkta yüzde 30'u TUSAŞ'ın, yüzde 70'i de Kahramanmaraş'ın esnafı, tüccarı, sanayicisi ve iş insanı olmak üzere 168 başvuru oldu ve 220 milyon doları aşan bir sermayeye ulaştık. Bizim ilk baştaki hedefimiz 100 milyon dolardı ama iş insanlarımızın bu konuya teveccühü rakamı ikiye katladı."

- "Kahramanmaraş, savunma sanayisinin başkenti olma noktasında ilerliyor" Tekstil ve metal mutfak eşyalarında Türkiye'nin üretim gücü olan Kahramanmaraş'ın savunma sanayisi alanında yeni bir sayfa açacağını ve üretimdeki rolünü artıracağını kaydeden Buluntu, sivil havacılıkta kullanılan uçakların ve milli savunmada kullanılacak hava araçlarının parçalarının Kahramanmaraş'ta üretileceğini belirtti. 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Kahramanmaraş'ın ilerlemesini sağlayacak adımların atıldığını anlatan Buluntu, şunları kaydetti: