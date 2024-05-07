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        Kahramanmaraş'ta dron destekli kaçak av denetimi yapıldı

        Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ile Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi tarafından dron destekli av denetimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 16:15 Güncelleme: 07.05.2024 - 16:15
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        Kahramanmaraş'ta dron destekli kaçak av denetimi yapıldı
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        Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ile Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi tarafından dron destekli av denetimi yapıldı.

        Kentte, koruma altındaki yaban keçileri ile diğer yaban hayvanlarının yasa dışı avlanmasının engellemesine yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi, DKMP Elbistan Şefliği Ekinözü Devlet Avlağı'nda dron destekli av koruma-kontrol çalışması gerçekleştirdi.

        Ekipler, dürbün ve dron ile yaban keçilerinin bulunduğu alanları taradı. Denetimlerde, baraj gölünde yasa dışı olarak balık avladıkları tespit edilen 3 kişiye toplam 5 bin 100 lira idari para cezası yazıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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