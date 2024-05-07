Kahramanmaraş'ta dron destekli kaçak av denetimi yapıldı

Ekipler, dürbün ve dron ile yaban keçilerinin bulunduğu alanları taradı. Denetimlerde, baraj gölünde yasa dışı olarak balık avladıkları tespit edilen 3 kişiye toplam 5 bin 100 lira idari para cezası yazıldı.

Kentte, koruma altındaki yaban keçileri ile diğer yaban hayvanlarının yasa dışı avlanmasının engellemesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ile Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi tarafından dron destekli av denetimi yapıldı.

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