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        Pazarcık'ta içme suyu ishale hattı yenileniyor

        Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde içme suyu ishale hattının yenilenmesi çalışması devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 16:41 Güncelleme: 07.05.2024 - 16:41
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        Pazarcık'ta içme suyu ishale hattı yenileniyor
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        Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde içme suyu ishale hattının yenilenmesi çalışması devam ediyor.

        Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Düzbağ İçme Suyu Projesi kapsamında Pazarcık'taki 12 kilometrelik isale hattı yenilenerek, 2 içme suyu deposu ve içme suyu arıtma tesisi yapılacak.

        Pazarcık ilçesinin içme suyu sorununa kalıcı bir çözüm getireceklerini ifade eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 300 milyon proje bedeli olan yatırımda yüzde 50 tamamlanma seviyesine ulaşıldığını kaydetti.

        6 Şubat 2023 meydana gelen depremlerde kent genelindeki altyapının da hasar aldığına değinen Görgel, "Şehrimizin modern altyapıya kavuşması ve hasarın giderilmesi için çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Bu kapsamda Pazarcık ilçemizde içme suyu sorununun çözümü için Düzbağ İçme Suyu Projesini başlatmıştık. İlçemize 12 kilometre isale hattı, içme suyu arıtma tesisi ve depolar inşa ediyoruz. 300 milyon liralık yatırımımızda şu an tamamlanma yüzde 50 seviyelerine geldi. İnşallah bu yatırımımızı hızlıca tamamlayarak Pazarcık ilçemizin içme suyu sorununa kalıcı çözüm getirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

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