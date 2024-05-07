Pazarcık'ta içme suyu ishale hattı yenileniyor

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde içme suyu ishale hattının yenilenmesi çalışması devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Düzbağ İçme Suyu Projesi kapsamında Pazarcık'taki 12 kilometrelik isale hattı yenilenerek, 2 içme suyu deposu ve içme suyu arıtma tesisi yapılacak.

Pazarcık ilçesinin içme suyu sorununa kalıcı bir çözüm getireceklerini ifade eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 300 milyon proje bedeli olan yatırımda yüzde 50 tamamlanma seviyesine ulaşıldığını kaydetti.