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        Kahramanmaraş'ta motosiklet sürücülerine reflektif yelek dağıtıldı

        Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde jandarma ekiplerince motosiklet sürücülerine reflektif yelek hediye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 14:05 Güncelleme: 08.05.2024 - 14:05
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        Kahramanmaraş'ta motosiklet sürücülerine reflektif yelek dağıtıldı
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        Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde jandarma ekiplerince motosiklet sürücülerine reflektif yelek hediye edildi.

        Trafik Haftası kapsamında Kurtuluş Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte, motosiklet sürücülerine koruyucu ekipman kullanımının önemi anlatılarak, reflektif yelek giymenin zorunlu olduğu uyarısında bulunuldu.

        Etkinlikte, Trafik Şube Müdürü Astsubay Kıdemli Başçavuş Levent Özbek, sürücülere üzerinde "Motosikletlileri fark edin" yazılı reflektif yelek hediye etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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