Ebrar Sitesi B Blok soruşturmasına ilişkin yeni bilirkişi raporu hazırlandı

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'teki depremlerde 109 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı Ebrar Sitesi B Blok'un yıkılmasına ilişkin yeni bilirkişi raporu hazırlandı.

3. Ceza Mahkemesinde 28 Mart'ta görülen duruşmada, bina yapımında mevzuata uyulup uyulmadığı ve dosyada olası diğer şüpheliler ile sanıkların kusur durumunun belirlenmesine yönelik talep edilen ek rapor, Konya Teknik Üniversitesince hazırlandı.

Üniversitenin İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Musa Hakan Arlan, Prof. Dr. Murat Öztürk, Prof. Dr. Murat Olgun, Doktor Öğretim Üyesi İbrahim Hakkı Erkan, Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Koçer ve Araştırma Görevlisi Ensar Suci ile Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tosun'dan oluşan bilirkişi heyetince hazırlanan 36 sayfalık rapor, soruşturma dosyasına eklendi.

"Yapıya ilave edilen iki kat için hazırlanan bu raporlara altlık olacak tüm taşıyıcı sistem için gerekli olan betonarme hesap yapılmamıştır. Ayrıca bu işlemlerin yapıldığı dönemde 1998 deprem yönetmeliği yürürlüğe girmesine rağmen yapının eski projesi de değişen şartlara göre tahkik edilmemiştir. Yukarıda çıkarılan sonuçlar ışığında deprem sırasındaki göçmenin ana nedeni taşıyıcı sistem tasarımının deprem etkisine yeterli cevap verebilecek şekilde yapılmamış olmasıdır. Ardından yapıya ilave katlar eklenmesi ve bu katların yapıya getireceği yatay ve düşey yükler için herhangi bir tahkik yapılmamış olması ve bunun yapım sorumlusu kişi yada kişiler ve kontrol eden birimler tarafından talep edilmemesi (sadece proje müellifinin yazılı beyanı bulunmaktadır) en büyük eksikliktir. Binanın ilave kat projelendirilmesi sürecinde değişen 1975 deprem yönetmeliği yerine 1998 deprem yönetmeliği baz alınarak tasarlanması gerekirken ilgili yönetmelikle ilgili herhangi bir işlem yapılmamıştır. Binanın betonarme projesinin eksik birçok detayının yerinde nasıl uygulandığı da belli değildir. Eleman detaylarının ve kolonların boyuna donatılarındaki yetersizlik tolere edilebilecek sınırların üzerindedir. Binanın projelendirme ve inşası sırasında yeterli denetim ve mühendislik hizmeti alamamış olmasının ve bu şekilde inşa edilmesine izin verilmesinin binanın yıkımındaki ana neden olduğu düşünülmektedir."