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        Depremde eşi ve 4 çocuğunu kaybeden Demirtaş, Anneler Günü'nü buruk karşılıyor

        SİNAN DORUK - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde eşi ve 4 çocuğunu kaybeden Tuğba Demirtaş, Anneler Günü'ne buruk giriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 11:03 Güncelleme: 11.05.2024 - 11:03
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        Depremde eşi ve 4 çocuğunu kaybeden Demirtaş, Anneler Günü'nü buruk karşılıyor
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        SİNAN DORUK - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde eşi ve 4 çocuğunu kaybeden Tuğba Demirtaş, Anneler Günü'ne buruk giriyor.

        Depreme ailesiyle birlikte 44 kişinin yaşamını yitirdiği Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Yahya Kemal Mahallesi'ndeki Sait Bey Sitesi'nde yakalanan 38 yaşındaki Tuğba Demirtaş, afette eşi Mete (42), kızları Zeynep (16), Ayşe (11), Erva (6) ve Bulem'i (1,5) kaybetti.

        Enkazdan 2 gün sonra yaralı olarak çıkarılan Demirtaş'ın, sol kolu ampute edildi.

        Yaşanan depremde ailesinin tamamını kaybettiğini anlatan acılı anne, AA muhabirine, oturdukları binada 44 kişinin hayatını kaybettiğini, enkazdan sadece kendisinin sağ kurtarıldığını söyledi.

        - İki kızı birbirine sarılı vaziyette bulundu

        Depremde yataktan bile çıkmaya fırsat bulamadıklarını dile getiren Demirtaş, şöyle konuştu:

        "Eşimin ilk yıkılma anında vefat ettiğini anladım. Ben 2 gün sonra arama ve kurtarma ekiplerinin sayesinde enkazdan kurtuldum ama 4 evladımı kaybettim. Ölümü beklerlerken dışarıdaki sesleri duymaya başladım ve beni dışarı çıkardılar. Hastanedeki ilk günün ardından sol kolumu omuzdan aşağı kesildi ve Kayseri'ye sevk edildim. Tedavim orada devam etti. Eşimin cenazesinin 5. günde, küçük kızım Bulem'in 6. günde ve 8. günde ise Ayşe ve Zeynep’imin birbirine sarılmış bir şekilde enkazdan çıkarıldığını öğrendim. Hastanedeki tedavim 2 ay sürdü ve fizik tedavi sürecim devam ediyor."

        Artık kimsenin kendisine "anne" diyemeyeceğini, ailesinden geriye kalan birkaç eşya, kızlarının notları ve fotoğraflarla teselli bulmaya çalıştığını anlatan Demirtaş, binanın yıkılmasına ilişkin hukuk mücadelesini sürdürdüğünü söyledi.

        - Sorumluların cezalandırılmasını istiyor

        Binalarının yıkılmasından sorumlu herkesin cezalandırılmasını istediğini ifade eden Demirtaş, şunları kaydetti:

        "Halen sonucu belli olmayan ve tamamlanmaya bir mahkememiz var. Bu süreçte sadece müteahhitler gibi birkaç kişinin cezalandırılmasını istemiyoruz. Binanın yapımına izin veren, ruhsat veren herkesin hakim karşısına çıkmasını istiyoruz. Çünkü bizim binamızda birçok usulsüzlük yapıldığı bilirkişi raporuna yansımış ve ailemin benden koparılmasına sebep olan binayla alakalı sorumlu herkesin cezasını almasını istiyorum. Aileme mezar olan bina zemin etüt çalışması yapılmadan 3,5 kat yükselmiş. Buna nasıl göz yumuldu? Neden izin verildi? Bizim binamız kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapılmış 5 katlı ve daha 5 yıllıktı."

        - "Bir tane 'anne' diyenim yok"

        Herkesin büyük sevinçle beklediği Anneler Günü'ne eşi ve çocuklarının özlemiyle girdiğini belirten Demirtaş, şöyle konuştu:

        "5 Mayıs benim doğum günümdü. En son benim doğum günü pastamı büyük kızım Zeynep yapmıştı. Şu anda Anneler Günü yaklaşıyor ve benim bir parçam olan 4 evladım yanımda yok. Birbirinden güzel 4 evladım vardı şimdi ise bir tane 'anne' diyenim yok. Anlatması çok zor bir süreci yaşıyorum. Evlatlarım, Anneler Günü'nde bana hediyeler alıyordu, genelde küçük not kağıtlarına güzel yazılar yazarak veriyorlardı. Kendi emekleriyle hazırladıkları ürünleri bana hediye ediyorlardı. Yıkılan enkazdan çıkan bazı notları, eşyaları da bulduk ama onlara bakamıyorum. Ailemle alakalı çok az hatıra kaldı bana, onlara da bakamıyorum. Telefonumdaki eski fotoğraflara bakarak teselli bulmaya çalışıyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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