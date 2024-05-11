Kahramanmaraş'ta tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
E.Y. (59) idaresindeki K NG 2380 yabancı plakalı otomobil, Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolunun Aksu Mahallesi mevkisinde A.B'nin kullandığı 23 AEF 377 plakalı tıra bağlı 06 BMM 95 plakalı demir yüklü yarı römorka arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yabancı uyruklu olduğu öğrenilen E.Y. yaşamını yitirdi.
Polis ekipleri, tır sürücüsü A.B'yi gözaltına aldı.
Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından normale döndü.
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