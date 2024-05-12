Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta şehit aileleri Anneler Günü programında buluştu

        "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, Anneler Günü dolayısıyla şehit anneleri ve eşlerine yönelik program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 15:07 Güncelleme: 12.05.2024 - 15:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta şehit aileleri Anneler Günü programında buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, Anneler Günü dolayısıyla şehit anneleri ve eşlerine yönelik program düzenlendi.

        Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneğince Şairler Tepesi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Anneler Günü'nün kendileri için çok kıymetli olduğunu belirterek, şehit anneleri ve eşlerinin gününü kutladı.

        Medeniyet için en önemli iki kavramı bugün birlikte yaşadıklarını anlatan Görgel, şöyle konuştu:

        "Bugün burada şehitlik ve annelik kavramını birleştiriyoruz. Bizler için her zaman en büyük öneme sahip çok değerli şehitlerimizin bizlere en önemli emanetlerisiniz. Dün de depremde hayatını kaybeden evlatlarımızın anneleriyle beraberdim. Gerçekten annelik kavramı medeniyetimizin belki de en üst kavramı diyebiliriz. Hepinizin anneler gününü tebrik ediyorum."

        Dernek Başkanı Mehmet Ali Küpeli de şehit ve gazi annelerinin gününü kutladı.

        Konuşmaların ardından programa katılanlara çeşitli hediyeler verildi.

        Programa Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, şehit yakınları ve gaziler de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meteoroloji saat vermişti! Kısa sürede sele yol açtı
        Meteoroloji saat vermişti! Kısa sürede sele yol açtı
        19 yaşındaki Mehmedali'nin öldürüldüğü saldırının detayları ortaya çıktı
        19 yaşındaki Mehmedali'nin öldürüldüğü saldırının detayları ortaya çıktı
        "Bana verilen makama hakaret edemezsiniz"
        "Bana verilen makama hakaret edemezsiniz"
        300 bin Filistinli göç etmek zorunda kaldı
        300 bin Filistinli göç etmek zorunda kaldı
        Bisikletli Zeliha'nın öldüğü kazanın görgü tanığı konuştu
        Bisikletli Zeliha'nın öldüğü kazanın görgü tanığı konuştu
        Şarkılar kadar kıyafetler de yarıştı
        Şarkılar kadar kıyafetler de yarıştı
        İstanbul Boğazı'nda 'Tekerlekli yalı' tartışması!
        İstanbul Boğazı'nda 'Tekerlekli yalı' tartışması!
        "Her cümlesinde ayrı bir film heyecanı"
        "Her cümlesinde ayrı bir film heyecanı"
        Şiddet sürüyor! Sedyeden kalkıp doktora saldırdı
        Şiddet sürüyor! Sedyeden kalkıp doktora saldırdı
        Alina Boz'dan Galatasaray açıklaması
        Alina Boz'dan Galatasaray açıklaması
        Edirne'de "tiny house" yasağı
        Edirne'de "tiny house" yasağı
        Ya tamam ya devam!
        Ya tamam ya devam!
        Narsist olabileceğinizi gösteren 10 işaret!
        Narsist olabileceğinizi gösteren 10 işaret!
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Binlerce kişi sokaklarda: Protestolar sürüyor
        Binlerce kişi sokaklarda: Protestolar sürüyor
        21 gün şekersiz beslenirsek vücudumuzda neler değişir?
        21 gün şekersiz beslenirsek vücudumuzda neler değişir?
        Hayatı 'Plajda' değişti
        Hayatı 'Plajda' değişti
        En çok kimle zaman geçiriyorsunuz?
        En çok kimle zaman geçiriyorsunuz?
        Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanında
        Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanında
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
        Kahramanmaraş'ta tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, depremzede annelerle buluştu
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, depremzede annelerle buluştu
        Depremde eşi ve 4 çocuğunu kaybeden Demirtaş, Anneler Günü'nü buruk karşılı...
        Depremde eşi ve 4 çocuğunu kaybeden Demirtaş, Anneler Günü'nü buruk karşılı...
        146 kişinin öldüğü sitenin müteahhidi, teknik sorumlunun ölen mühendis oldu...
        146 kişinin öldüğü sitenin müteahhidi, teknik sorumlunun ölen mühendis oldu...
        Depremde 146 kişinin öldüğü Hamidiye Sitesi'ne ilişkin davanın görülmesine...
        Depremde 146 kişinin öldüğü Hamidiye Sitesi'ne ilişkin davanın görülmesine...
        Ebrar Sitesi B Blok soruşturmasına ilişkin yeni bilirkişi raporu hazırlandı
        Ebrar Sitesi B Blok soruşturmasına ilişkin yeni bilirkişi raporu hazırlandı