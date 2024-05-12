Kahramanmaraş'ta şehit aileleri Anneler Günü programında buluştu

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, Anneler Günü dolayısıyla şehit anneleri ve eşlerine yönelik program düzenlendi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneğince Şairler Tepesi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Anneler Günü'nün kendileri için çok kıymetli olduğunu belirterek, şehit anneleri ve eşlerinin gününü kutladı.

Medeniyet için en önemli iki kavramı bugün birlikte yaşadıklarını anlatan Görgel, şöyle konuştu:

"Bugün burada şehitlik ve annelik kavramını birleştiriyoruz. Bizler için her zaman en büyük öneme sahip çok değerli şehitlerimizin bizlere en önemli emanetlerisiniz. Dün de depremde hayatını kaybeden evlatlarımızın anneleriyle beraberdim. Gerçekten annelik kavramı medeniyetimizin belki de en üst kavramı diyebiliriz. Hepinizin anneler gününü tebrik ediyorum." Dernek Başkanı Mehmet Ali Küpeli de şehit ve gazi annelerinin gününü kutladı. Konuşmaların ardından programa katılanlara çeşitli hediyeler verildi.