Kahramanmaraş'ta ağaca çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, refüjdeki ağaca çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, refüjdeki ağaca çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
E.E'nin (42) kullandığı 06 CJM 795 plakalı motosiklet, Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolunda seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
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