Kahramanmaraş'ta baraj gölüne düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Öztütün ve Hilal Ş'nin yaklaşık 2 ay önce nişanlandığı ve düğün hazırlıkları yaptıkları öğrenildi.

Öztütün'ün cenazesi, otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kılavuzlu Barajı Kertel mevkiinde, Samet Öztütün (24) ve nişanlısı olduğu öğrenilen Hilal Ş'nin (19) içerisinde bulunduğu park halindeki araç, henüz bilinmeyen nedenle hareket edip yaklaşık 100 metre yükseklikten yuvarlanarak baraj gölüne düştü.

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