Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta baraj gölüne düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde baraj gölüne düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 00:22 Güncelleme: 13.05.2024 - 00:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta baraj gölüne düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde baraj gölüne düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kılavuzlu Barajı Kertel mevkiinde, Samet Öztütün (24) ve nişanlısı olduğu öğrenilen Hilal Ş'nin (19) içerisinde bulunduğu park halindeki araç, henüz bilinmeyen nedenle hareket edip yaklaşık 100 metre yükseklikten yuvarlanarak baraj gölüne düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, sağlık, polis ekipleriyle Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekibi sevk edildi.

        Ekipler, araçtan fırlayan ve hafif yaralanan Hilal Ş'yi bulunduğu yerden kurtardı.

        Baraj gölünde arama yapan su altı arama kurtarma ekipleri, Öztütün’ün cansız bedenine ulaştı.

        Öztütün'ün cenazesi, otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        Öztütün ve Hilal Ş'nin yaklaşık 2 ay önce nişanlandığı ve düğün hazırlıkları yaptıkları öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mehmet Ayan yazdı: Real gibi
        Mehmet Ayan yazdı: Real gibi
        Putin, savunma bakanını görevden aldı
        Putin, savunma bakanını görevden aldı
        Galatasaray şampiyo...!
        Galatasaray şampiyo...!
        Düşme hattı yanıyor!
        Düşme hattı yanıyor!
        Gölet faciası!
        Gölet faciası!
        Çağatay Çelik yazdı: Oyun eylül sonuç mayıs
        Çağatay Çelik yazdı: Oyun eylül sonuç mayıs
        Nihal ve Bahar Candan soruşturmasında sıcak gelişme
        Nihal ve Bahar Candan soruşturmasında sıcak gelişme
        F.Bahçe'nin son umudu derbi!
        F.Bahçe'nin son umudu derbi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihin en büyük katliamı yaşanıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihin en büyük katliamı yaşanıyor
        Mete Gazoz, Avrupa şampiyonu oldu!
        Mete Gazoz, Avrupa şampiyonu oldu!
        Arda Güler, Real Madrid'deki ilk lig şampiyonluğunu kutladı
        Arda Güler, Real Madrid'deki ilk lig şampiyonluğunu kutladı
        Dünür cinayeti: Eşi ve çocuklarının gözü önünde öldürüldü
        Dünür cinayeti: Eşi ve çocuklarının gözü önünde öldürüldü
        Şarkılar kadar kıyafetler de yarıştı
        Şarkılar kadar kıyafetler de yarıştı
        "Her cümlesinde ayrı bir film heyecanı"
        "Her cümlesinde ayrı bir film heyecanı"
        "Bana verilen makama hakaret edemezsiniz"
        "Bana verilen makama hakaret edemezsiniz"
        Alina Boz'dan Galatasaray açıklaması
        Alina Boz'dan Galatasaray açıklaması
        Narsist olabileceğinizi gösteren 10 işaret!
        Narsist olabileceğinizi gösteren 10 işaret!
        21 gün şekersiz beslenirsek vücudumuzda neler değişir?
        21 gün şekersiz beslenirsek vücudumuzda neler değişir?
        Hayatı 'Plajda' değişti
        Hayatı 'Plajda' değişti
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta ağaca çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Kahramanmaraş'ta ağaca çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Kahramanmaraş'ta şehit aileleri Anneler Günü programında buluştu
        Kahramanmaraş'ta şehit aileleri Anneler Günü programında buluştu
        Kahramanmaraş'ta tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
        Kahramanmaraş'ta tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, depremzede annelerle buluştu
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, depremzede annelerle buluştu
        Depremde eşi ve 4 çocuğunu kaybeden Demirtaş, Anneler Günü'nü buruk karşılı...
        Depremde eşi ve 4 çocuğunu kaybeden Demirtaş, Anneler Günü'nü buruk karşılı...
        146 kişinin öldüğü sitenin müteahhidi, teknik sorumlunun ölen mühendis oldu...
        146 kişinin öldüğü sitenin müteahhidi, teknik sorumlunun ölen mühendis oldu...