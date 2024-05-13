Kahramanmaraş'ta üniversite öğrencileri Gazze'ye destek için çadır nöbeti başlattı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) öğrencileri, bazı sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve ABD'de bulunan üniversitelerde başlayan eylemlere destek olmak amacıyla "KSÜ Gazze Nöbeti"ne başladı.

Ellerinde Türkçe ve İngilizce yazılı döviz ve pankartlarla KSÜ Kütüphanesi önünde bir araya gelen İnsan Hakları ve Özgür Gençlik topluluğunun öncülüğünde Yeniler, Akademi İlahiyat, Bir Gençlik ve Orta Doğu toplulukları üyesi grup, İsrail karşıtı sloganlar atıp, tekbir getirdi.

İnsan Hakları ve Özgür Gençlik Öğrenci Topluluğu Başkanı Edanur Yokuş, burada yaptığı konuşmada, üniversite öğrencileri olarak ayağa kalkan tüm kampüsleri ve Gazze'yi desteklemek için nöbet tutmaya karar verdiklerini söyledi.

Yokuş, 7 Ekim'den beri İsrail'in Gazze'ye yaptığı soykırımı lanetledikleri gibi, 7 Ekim öncesinde yapılan zulümleri de lanetlediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"İşgalci siyonist İsrail devletine diyoruz ki o topraklardan sürüleceksin, yok olacaksın ve işlediğin tüm suçların cezasını elbet bir gün çekeceksin. Buradan tüm devletlere bir an önce soykırımı durdurması için çağrı yapıyoruz. Biliniz ki dünyada toplam 208 ülke var ve biz şahit oluyoruz ki bu ülkelerden biri diğerine soykırım uyguluyor. Geriye kalan ülkelerse sadece izlemekle yetiniyor. Önce insanları Refah'a toplayan sonra oraya da girerek yaptığı katliamlara devam eden işgalci İsrail'i protesto ve boykot etmesi için tüm insanlara çağrı yapıyoruz. 7 Ekim'den beri Gazze'de 35 bin insan şehit olurken 78 bin insan yaralandı ve çoğu hala enkaz altında. Başta İslam ülkeleri olmak üzere Amerika'dan Sri Lanka'ya, Avustralya'dan Rusya'ya kadar tüm vicdan sahibi halkların ve devletlerin dünyadaki bu hain düzene son vermesi için tüm mücadelesini ortaya koymasını istiyoruz. Hamas'ın ve Filistin halkının izzetli direnişini destekliyoruz."