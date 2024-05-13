Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta üniversite öğrencileri Gazze'ye destek için çadır nöbeti başlattı

        Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) öğrencileri, bazı sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve ABD'de bulunan üniversitelerde başlayan eylemlere destek olmak amacıyla "KSÜ Gazze Nöbeti"ne başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 16:56 Güncelleme: 13.05.2024 - 16:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta üniversite öğrencileri Gazze'ye destek için çadır nöbeti başlattı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) öğrencileri, bazı sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve ABD'de bulunan üniversitelerde başlayan eylemlere destek olmak amacıyla "KSÜ Gazze Nöbeti"ne başladı.

        Ellerinde Türkçe ve İngilizce yazılı döviz ve pankartlarla KSÜ Kütüphanesi önünde bir araya gelen İnsan Hakları ve Özgür Gençlik topluluğunun öncülüğünde Yeniler, Akademi İlahiyat, Bir Gençlik ve Orta Doğu toplulukları üyesi grup, İsrail karşıtı sloganlar atıp, tekbir getirdi.

        İnsan Hakları ve Özgür Gençlik Öğrenci Topluluğu Başkanı Edanur Yokuş, burada yaptığı konuşmada, üniversite öğrencileri olarak ayağa kalkan tüm kampüsleri ve Gazze'yi desteklemek için nöbet tutmaya karar verdiklerini söyledi.

        Yokuş, 7 Ekim'den beri İsrail'in Gazze'ye yaptığı soykırımı lanetledikleri gibi, 7 Ekim öncesinde yapılan zulümleri de lanetlediklerini belirterek, şöyle konuştu:

        "İşgalci siyonist İsrail devletine diyoruz ki o topraklardan sürüleceksin, yok olacaksın ve işlediğin tüm suçların cezasını elbet bir gün çekeceksin. Buradan tüm devletlere bir an önce soykırımı durdurması için çağrı yapıyoruz. Biliniz ki dünyada toplam 208 ülke var ve biz şahit oluyoruz ki bu ülkelerden biri diğerine soykırım uyguluyor. Geriye kalan ülkelerse sadece izlemekle yetiniyor. Önce insanları Refah'a toplayan sonra oraya da girerek yaptığı katliamlara devam eden işgalci İsrail'i protesto ve boykot etmesi için tüm insanlara çağrı yapıyoruz. 7 Ekim'den beri Gazze'de 35 bin insan şehit olurken 78 bin insan yaralandı ve çoğu hala enkaz altında. Başta İslam ülkeleri olmak üzere Amerika'dan Sri Lanka'ya, Avustralya'dan Rusya'ya kadar tüm vicdan sahibi halkların ve devletlerin dünyadaki bu hain düzene son vermesi için tüm mücadelesini ortaya koymasını istiyoruz. Hamas'ın ve Filistin halkının izzetli direnişini destekliyoruz."

        Çocukların, kadınların, yaşlıların öldürülmediği bir dünyaya uyanmanın çok da zor olmadığını haykırdıklarını dile getiren Yokuş, tüm ülkelerin bir an önce İsrail'i işgalci olarak kabul edip yargılamasını talep ettiklerini kaydetti.

        KSÜ Tıp Fakültesi 4. Sınıf Öğrencisi Filistinli Alaa Kemal Qalalwa da acımasız işgalcilerin Filistin'de ve Gazze'de yaşananları insanların unutacağını, insanlık taleplerini ortadan kaldıracağını düşündüğünü ve soykırım yapmaya devam ettiğini söyledi.

        Qalalwa, dünyanın her yerindeki özgür halkların bu suç örgütünün hesap vermesini talep ettiğine işaret ederek, "Dünyanın tüm özgür insanlarına şunu söylüyorum, Filistin'e yönelik eylemlerimiz ne kadar küçük görünse de işgalcilerin gözünde korkutucudur. Unutmayın, İsrail sadece Filistin'i işgal etmemiş, tüm dünya ülkelerini işgal etmiş, dolayısıyla bu işgalden kurtulmak her millet için milli bir görev haline gelmiştir. Boykotun önemini de hatırlatmak isterim, düşmanın bize iki kere gülmesine izin vermeyelim." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından yapılan duayla nöbete başlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yunanistan Başbakanı Miçotakis Ankara'da
        Yunanistan Başbakanı Miçotakis Ankara'da
        Poyraz bir hafta Marmara'da!
        Poyraz bir hafta Marmara'da!
        Nihal Candan'ın eski sevgilisi Onur Apaydın'dan 14 sayfalık dilekçe: Örgütün işleyişini anlattı
        Nihal Candan'ın eski sevgilisi Onur Apaydın'dan 14 sayfalık dilekçe: Örgütün işleyişini anlattı
        Elektronik kelepçeyi kırdı! Oğlunun yanında öldürdü! İşte caniye istenen ceza!
        Elektronik kelepçeyi kırdı! Oğlunun yanında öldürdü! İşte caniye istenen ceza!
        1 tonluk boğa hakeme çarptı
        1 tonluk boğa hakeme çarptı
        Kayıp Nihal'in kanlar içinde fotoğrafı ortaya çıktı, eşi cinayet şüphesiyle tutuklandı
        Kayıp Nihal'in kanlar içinde fotoğrafı ortaya çıktı, eşi cinayet şüphesiyle tutuklandı
        Süper Lig'de 36. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 36. haftanın panoraması!
        Dünyaca ünlü müzenin müdürüne İstanbul'da kelepçe!
        Dünyaca ünlü müzenin müdürüne İstanbul'da kelepçe!
        Gazze'den Nobel adaylığına
        Gazze'den Nobel adaylığına
        Avrupa'da bu 10 şehirden hangisini seçerdiniz?
        Avrupa'da bu 10 şehirden hangisini seçerdiniz?
        Kamuda tasarruf paketi açıklandı
        Kamuda tasarruf paketi açıklandı
        Sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı
        Sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı
        Ancelotti'nin planlarını değiştirdi!
        Ancelotti'nin planlarını değiştirdi!
        Yaren leylek ile eşi Nazlı'dan kötü haber!
        Yaren leylek ile eşi Nazlı'dan kötü haber!
        Tam yerinde tam zamanında, tarihin doğru tarafında durabilenler: İçerdeki ‘öteki’ler
        Tam yerinde tam zamanında, tarihin doğru tarafında durabilenler: İçerdeki ‘öteki’ler
        Yerine ikizini mi oynattı?
        Yerine ikizini mi oynattı?
        "Stres yaşamıyor, dizleri titremiyor"
        "Stres yaşamıyor, dizleri titremiyor"
        Hangi emekliler emlak vergisi ödemez?
        Hangi emekliler emlak vergisi ödemez?
        Vasiyetini açıkladı
        Vasiyetini açıkladı
        “Silo İşçisi” literatüre giriyor
        “Silo İşçisi” literatüre giriyor

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta baraj gölüne düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yarala...
        Kahramanmaraş'ta baraj gölüne düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yarala...
        Kahramanmaraş'ta ağaca çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Kahramanmaraş'ta ağaca çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Kahramanmaraş'ta şehit aileleri Anneler Günü programında buluştu
        Kahramanmaraş'ta şehit aileleri Anneler Günü programında buluştu
        Kahramanmaraş'ta tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
        Kahramanmaraş'ta tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, depremzede annelerle buluştu
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, depremzede annelerle buluştu
        Depremde eşi ve 4 çocuğunu kaybeden Demirtaş, Anneler Günü'nü buruk karşılı...
        Depremde eşi ve 4 çocuğunu kaybeden Demirtaş, Anneler Günü'nü buruk karşılı...