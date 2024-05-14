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        Kahramanmaraş'ta 38 engelli ve Alzheimer hastasına izleme cihazı armağanı

        Kahramanmaraş'ta ihtiyaç sahibi 38 özel eğitime tabi engelli, Alzheimer hastasına kaybolmalarını önlemek için izleme cihazı dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 13:09 Güncelleme: 14.05.2024 - 13:09
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        Kahramanmaraş'ta 38 engelli ve Alzheimer hastasına izleme cihazı armağanı
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        Kahramanmaraş'ta ihtiyaç sahibi 38 özel eğitime tabi engelli, Alzheimer hastasına kaybolmalarını önlemek için izleme cihazı dağıtıldı.

        Türkoğlu Kaymakamlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığınca hayata geçirilen "Sevgi İzi Projesi"yle kaybolma riski yüksek engelliler ve Alzheimer hastalarının kaybolması halinde bu kişilerin yeri anında tespit edilebilecek.

        Olası kayıp vakalarının önlenmesi ve kayıp şahısların bulunmasına yönelik başlatılan çalışma kapsamında Kaymakamlık tarafından ilk olarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde özel bir ekip oluşturuldu.

        Ekibin yaptığı saha çalışmasının ardından belirlenen ihtiyaç sahibi, yaşlı ve engelli 38 kişiye yakınlarının da onayı alınarak izleme cihazı hediye edildi.

        Kaymakam Mustafa Nevzat Mercan, AA muhabirine, amaçlarının engelli bireylerin kaybolmaları halinde mağduriyet yaşanmadan bulunup yakınlarına teslim edilmesi olduğunu söyledi.

        Türkoğlu ilçesinin "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023 depremlerinden en fazla etkilenen yerleşim birimleri arasında yer aldığını hatırlatan Mercan, afet anında kaybolan bir Alzheimer hastasının günlerce aranması ve kaza sonucu hayatını kaybetmiş olarak bulunmasından etkilenerek böyle bir proje hazırladıklarını belirtti.

        Kaybolma riski taşıyan bireylere yönelik hazırlanan projeye gösterilen ilginin sevindirici olduğunu anlatan Mercan, "Bu ailelerimiz (izleme cihazı hediye edilen) telefonlarından her saniye her dakika engelli bireylerimizin nerede olduğunu tespit edebilecekler ve huzur içinde uyuyabilecekler." dedi.

        Zeynep Özdemir de iki engelli kızından uzaklaştığı zaman çok korktuğunu dile getirerek "Gittiği yeri ben de telefonumdan takip edeceğim. Allah göstermesin de yani kaybolduğunda falan komutanlarımız falan daha rahat bulacaklar. Onun için komutanlarımıza çok çok teşekkür ederiz. Bizim çocuklarımızı düşündükleri için." diye konuştu.

        Safiye Taşkıran da 83 yaşındaki Alzheimer hastası babasının neredeyse her hafta kaybolduğunu, her defasında jandarmaya haber verdiklerini söyledi.

        Gülendam Harman da engelli büyük oğlunun sürekli kaybolduğunu, cihaz sayesinde artık rahat edeceklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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