Kahramanmaraş'ta kavgayı ayırmak isteyen polisi darbeden sanığa 12 yıl 9 ay hapis

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde, kavgaya müdahale eden polis memurunu darbeden sanık, 12 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Elbistan 5. Asliye Mahkemesindeki duruşmada, polis memuru Fatih K. tutuksuz yargılanan Batuhan E. ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık, duruşmada yaptığı savunmada, savcının mütalaasına bir diyeceğinin olmadığını belirterek, beraatını talep etti.

İddia makamı, sanığın; görevi gereği kavgayı ayırmak isteyen polis memuru Fatih K'yi, kavgaya müdahale etmemesi için silahtan sayılan yüzük ile yaralama eyleminde bulunmak ve görevi yaptırmamak suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Batuhan E'nin kasten yaralama ve görevi yaptırmamak için direnme nedeniyle toplam 12 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Fatih K'nin avukatı Esma Özalp, duruşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın, müvekkilinin sağ gözünün görme yetisini kaybetmesiyle sonuçlandığını belirterek, "Mahkeme, sanığın suçunu sabit gördü. Suçun işleniş biçimi ve doğurduğu zarar açısından da cezada indirim uygulanmaması da müvekkilim açısından talep ettiğimiz bir durumdu." ifadesini kullandı.