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        Kahramanmaraş'ta kavgayı ayırmak isteyen polisi darbeden sanığa 12 yıl 9 ay hapis

        Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde, kavgaya müdahale eden polis memurunu darbeden sanık, 12 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 17:51 Güncelleme: 15.05.2024 - 17:51
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        Kahramanmaraş'ta kavgayı ayırmak isteyen polisi darbeden sanığa 12 yıl 9 ay hapis
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        Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde, kavgaya müdahale eden polis memurunu darbeden sanık, 12 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Elbistan 5. Asliye Mahkemesindeki duruşmada, polis memuru Fatih K. tutuksuz yargılanan Batuhan E. ve taraf avukatları hazır bulundu.

        Sanık, duruşmada yaptığı savunmada, savcının mütalaasına bir diyeceğinin olmadığını belirterek, beraatını talep etti.

        İddia makamı, sanığın; görevi gereği kavgayı ayırmak isteyen polis memuru Fatih K'yi, kavgaya müdahale etmemesi için silahtan sayılan yüzük ile yaralama eyleminde bulunmak ve görevi yaptırmamak suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanık Batuhan E'nin kasten yaralama ve görevi yaptırmamak için direnme nedeniyle toplam 12 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

        Fatih K'nin avukatı Esma Özalp, duruşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın, müvekkilinin sağ gözünün görme yetisini kaybetmesiyle sonuçlandığını belirterek, "Mahkeme, sanığın suçunu sabit gördü. Suçun işleniş biçimi ve doğurduğu zarar açısından da cezada indirim uygulanmaması da müvekkilim açısından talep ettiğimiz bir durumdu." ifadesini kullandı.

        Ağustos 2022'de Ekinözü İlçe Emniyet Amirliği'nde görevli polis memuru Fatih K, iki grup arasındaki kavgaya müdahale etmek isterken sağ gözüne darbe alarak yaralanmış, farklı hastanelerde 11 kez ameliyat olsa da darbe alan gözde uzuv kaybı meydana gelmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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