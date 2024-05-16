Kahramanmaraş'ta "Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer başkanlığında "Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Ünlüer, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Kahramanmaraş genelinde 1 aylık asayiş olayları, emniyet ve jandarma tarafında yürütülen operasyonlarla ilgili bilgi paylaştı.

Kentin huzuru için mesai mefhumu gözetmeden canla başla çalıştıklarını ifade eden Ünlüer, "Kahramanmaraş'ta nisan ayında terörle mücadele, göçmen kaçakçılığı, uyuşturucuyla mücadele, organize suç örgütleri, kaçakçılık, asayiş, mali ve ekonomik suçlar, siber suçlarla mücadele ve trafik olmak üzere kolluk güçlerimizle yoğun bir çalışma içerisinde olduk. Kahramanmaraş'ımızın huzuru ve güvenliği için yer, zaman, mekan ayırt etmeksizin operasyonlarımızı gece gündüz demeden sürdürmeye kararlıyız. Kahraman şehrimizin en güvenli şehirlerden biri olması için canla başla çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.

Asayiş ve güvenlik faaliyetleri hakkında bilgi veren Ünlüer, şöyle devam etti: "Tüm terör örgütlerine yönelik 21 operasyon düzenlenmiş ve 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Göçmen kaçakçılığına yönelik 589 operasyon düzenlendi ve 6 organizatör gözaltına alındı, 243 göçmen ise sınır dışı edildi. Narkotik suçlarla alakalı düzenlenen 384 operasyonda ise 403 şüpheli gözaltına alındı, 24 zanlı tutuklandı. Organize suçlarla alakalı gerçekleştirilen operasyonda da 22 şüpheli gözaltına alındı ve 20 zanlı tutuklandı. Kentimizde 24 kaçakçılık operasyonu gerçekleştirildi ve 20 şüpheli gözaltına alındı."