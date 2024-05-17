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        Onikişubat Belediyesi, yerinde dönüşüm ofisi kurdu

        "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, Onikişubat Belediyesince yerinde dönüşüm ofisi kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 10:34 Güncelleme: 17.05.2024 - 10:34
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        Onikişubat Belediyesi, yerinde dönüşüm ofisi kurdu
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        "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, Onikişubat Belediyesince yerinde dönüşüm ofisi kuruldu.

        Onikişubat Belediyesi Yerinde Dönüşüm Ofisi'ni ziyaret eden ve çalışmalar hakkında gazetecilere bilgi veren Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, depremden etkilenen ilçede yeniden inşa ve ihya sürecini hızlandırmak istediklerini söyledi.

        Depremde evleri yıkılan veya ağır hasar alan vatandaşların evlerinin yeniden inşası konusundaki sürece katkıda bulunmak ve projeleri hızlandırmak istediklerini ifade eden Toptaş, önceliklerinin asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin izlerini kaldırmak olacağını ifade etti.

        Toptaş, "Şuanda Kahramanmaraş'ta çok önemli yatırımlar gerçekleştiriliyor. Depremzede vatandaşlarımız için kalıcı konutlarımızın yapımı bir taraftan devam ediyor. Yine şehir merkezimizde de Emlak Konut ve TOKİ vasıtasıyla hem konutlarımızın hem de iş yerlerimizin yükseldiğini görüyoruz. Bizler de sürece katkı sunmak adına çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi orta hasarlı yapıların durumuydu. Malumunuz Büyükşehir Belediyemizden gelen dosyalar ve üniversitelerimizin hazırlamış olduğu raporlar doğrultusunda güçlendirilmesi uygun olan orta hasarlı yapılarımızın ruhsatlandırma işlemlerini başlattık." diye konuştu.

        Yerinde dönüşüm projesinin hızlanması ve vatandaşlara destek olma adına belediye bünyesinde yerinde dönüşüm ofisini hayata geçirdiklerini anlatan Toptaş, şunları kaydetti:

        "Meclis kararıyla yerinde dönüşümden faydalanacak olan arsalarda taban alanının yüzde 40'dan yüzde 60'a çıkarılmasını sağlayarak yerinde dönüşümün hızlanmasına olanak tanıyacağız. Ofisimizde, hak sahipliği kontrolü ve yaşanan problemlere çözüm sunma, kredi ve hibe kullanımları hakkında bilgi verilmesi, mülkiyet ve ilgili yapılaşma koşulları hakkında bilgi verilmesi, mülkiyet ile ilgili çap başvurusu öncesi kat irtifakı ve kat mülkiyetlerinin arsa payına dönüştürülmesi ve cins değişikliği işlemleri yapılabilecek. Yine ofisimizde, proje dosyası hazırlanmasında rehberlik, ruhsat süreci takibi, yerinde dönüşüm projeleri ile ilgili tebligat işlemleri ile hibe ve kredi dosyalarının onay aşaması süreç takiplerini Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile büyük bir koordinasyon içerisinde gerçekleştireceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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