Onikişubat Belediyesi, yerinde dönüşüm ofisi kurdu

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, Onikişubat Belediyesince yerinde dönüşüm ofisi kuruldu.

Onikişubat Belediyesi Yerinde Dönüşüm Ofisi'ni ziyaret eden ve çalışmalar hakkında gazetecilere bilgi veren Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, depremden etkilenen ilçede yeniden inşa ve ihya sürecini hızlandırmak istediklerini söyledi.

Depremde evleri yıkılan veya ağır hasar alan vatandaşların evlerinin yeniden inşası konusundaki sürece katkıda bulunmak ve projeleri hızlandırmak istediklerini ifade eden Toptaş, önceliklerinin asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin izlerini kaldırmak olacağını ifade etti.

Toptaş, "Şuanda Kahramanmaraş'ta çok önemli yatırımlar gerçekleştiriliyor. Depremzede vatandaşlarımız için kalıcı konutlarımızın yapımı bir taraftan devam ediyor. Yine şehir merkezimizde de Emlak Konut ve TOKİ vasıtasıyla hem konutlarımızın hem de iş yerlerimizin yükseldiğini görüyoruz. Bizler de sürece katkı sunmak adına çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi orta hasarlı yapıların durumuydu. Malumunuz Büyükşehir Belediyemizden gelen dosyalar ve üniversitelerimizin hazırlamış olduğu raporlar doğrultusunda güçlendirilmesi uygun olan orta hasarlı yapılarımızın ruhsatlandırma işlemlerini başlattık." diye konuştu.