Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş UMKE ekibi arama kurtarma tatbikatı yaptı

        Kahramanmaraş'ta, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının "100 bin Destek AFAD Gönüllüsü Projesi" kapsamında, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından arama kurtarma tatbikatı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 15:06 Güncelleme: 17.05.2024 - 15:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş UMKE ekibi arama kurtarma tatbikatı yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş'ta, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının "100 bin Destek AFAD Gönüllüsü Projesi" kapsamında, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından arama kurtarma tatbikatı yapıldı.

        AFAD İl Müdürlüğü tatbikat alanında, 32 UMKE personeli, AFAD ekiplerinin desteğiyle deprem sonrası enkazda kalan kişilerin kurtarılması senaryosunu gerçekleştirdi.

        UMKE Şube Müdürü Alper Kara, teorik bilgilerin tatbikat alanında yapılan uygulamayla değerli hale geldiğini anlattı.

        6 Şubat 2023'teki depremlerden en çok etkilenen kentlerden birinde yaşadıklarını ifade eden Kara, "AFAD Başkanlığının Türkiye'nin 100. yılında 100 bin Destek AFAD Gönüllüsü Projesi'ne UMKE olarak bizler de destek oluyoruz. Aynı zamanda olası bir afet anında UMKE ekiplerimizin kabiliyetlerini artırma yönünde faaliyetlerimize devam ediyoruz." diye konuştu.

        Acil durum alanlarının stresli ve halk baskının yoğun yaşandığı yerler olduğuna değinen Kara, "Afet anında sadece mesleki beceri yeterli olmuyor. Ekiplerimizin psikolojik olarak da afete hazırlıklı olması gerekiyor. Bu tatbikatta personellerimizin baskı altında mesleğini en güzel şekilde yapması ve hayat kurtarma pratiğini geliştirmesini amaçlıyoruz. 32 UMKE ekibimizin katıldığı eğitim ve tatbikatlara yeni gönüllülerimizi de dahil ederek bu sayıyı 20'’e ulaştırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ata Emre'yi öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Ata Emre'yi öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Erkan Yolaç hayatını kaybetti
        Erkan Yolaç hayatını kaybetti
        1969'dan bu yana Fatih Terim!
        1969'dan bu yana Fatih Terim!
        Hastanede genç hemşirenin şüpheli ölümü!
        Hastanede genç hemşirenin şüpheli ölümü!
        'Ares'in öldürülmesi davasında karar
        'Ares'in öldürülmesi davasında karar
        "Olayların sorumluluğunu Rusya'ya atmaya çalışıyorlar"
        "Olayların sorumluluğunu Rusya'ya atmaya çalışıyorlar"
        Çifte kadın cinayeti: Eşini ve baldızını öldürdü
        Çifte kadın cinayeti: Eşini ve baldızını öldürdü
        45 milyon Euro'luk teklife ret!
        45 milyon Euro'luk teklife ret!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kripto kanunu ile ilgili 10 soru 10 cevap
        Kripto kanunu ile ilgili 10 soru 10 cevap
        "Herkesin vardı, bir benim yoktu"
        "Herkesin vardı, bir benim yoktu"
        O ilaçları artık aile hekimleri yazacak
        O ilaçları artık aile hekimleri yazacak
        Uçakta yolcunun kalbi durdu! Cankurtaran vekil!
        Uçakta yolcunun kalbi durdu! Cankurtaran vekil!
        Sözde cinsel tavsiyeye Reklam Kurulu'ndan 550 bin lira ceza
        Sözde cinsel tavsiyeye Reklam Kurulu'ndan 550 bin lira ceza
        Fransa'ya bağlı özerk bölgede neler oluyor?
        Fransa'ya bağlı özerk bölgede neler oluyor?
        Süper Lig'de düğüm çözülüyor!
        Süper Lig'de düğüm çözülüyor!
        Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'den 'fahiş fiyat' açıklaması
        Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'den 'fahiş fiyat' açıklaması
        Konut fiyatlarında dolar bazlı düşüş sürüyor
        Konut fiyatlarında dolar bazlı düşüş sürüyor
        Çetin Çetintaş: Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil
        Çetin Çetintaş: Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil

        Benzer Haberler

        Onikişubat Belediyesi, yerinde dönüşüm ofisi kurdu
        Onikişubat Belediyesi, yerinde dönüşüm ofisi kurdu
        24 kişinin öldüğü binayı yaptıran, 618 yıla kadar hapis cezası ile yargılan...
        24 kişinin öldüğü binayı yaptıran, 618 yıla kadar hapis cezası ile yargılan...
        Depremde 48 kişinin öldüğü Serdarbey Apartmanı'na ilişkin davanın görülmesi...
        Depremde 48 kişinin öldüğü Serdarbey Apartmanı'na ilişkin davanın görülmesi...
        Kahramanmaraş'ta "Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı
        Kahramanmaraş'ta "Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı
        Kahramanmaraş'ın dip köşe temizliği kadınlarda
        Kahramanmaraş'ın dip köşe temizliği kadınlarda
        Kahramanmaraş'ta kavgayı ayırmak isteyen polisi darbeden sanığa 12 yıl 9 ay...
        Kahramanmaraş'ta kavgayı ayırmak isteyen polisi darbeden sanığa 12 yıl 9 ay...