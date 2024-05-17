Kahramanmaraş UMKE ekibi arama kurtarma tatbikatı yaptı

Kahramanmaraş'ta, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının "100 bin Destek AFAD Gönüllüsü Projesi" kapsamında, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından arama kurtarma tatbikatı yapıldı.

AFAD İl Müdürlüğü tatbikat alanında, 32 UMKE personeli, AFAD ekiplerinin desteğiyle deprem sonrası enkazda kalan kişilerin kurtarılması senaryosunu gerçekleştirdi.

UMKE Şube Müdürü Alper Kara, teorik bilgilerin tatbikat alanında yapılan uygulamayla değerli hale geldiğini anlattı.

6 Şubat 2023'teki depremlerden en çok etkilenen kentlerden birinde yaşadıklarını ifade eden Kara, "AFAD Başkanlığının Türkiye'nin 100. yılında 100 bin Destek AFAD Gönüllüsü Projesi'ne UMKE olarak bizler de destek oluyoruz. Aynı zamanda olası bir afet anında UMKE ekiplerimizin kabiliyetlerini artırma yönünde faaliyetlerimize devam ediyoruz." diye konuştu.