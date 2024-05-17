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        Kahramanmaraş'ta Gazze yararına kermes düzenledi

        Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde sivil toplum kuruluşları tarafından Gazze yararına kermes gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 16:25 Güncelleme: 17.05.2024 - 16:25
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        Kahramanmaraş'ta Gazze yararına kermes düzenledi
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        Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde sivil toplum kuruluşları tarafından Gazze yararına kermes gerçekleştirildi.

        Geliri Gazze'ye ulaştırılmak üzere Millet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, gönüllülerin kendi imkanlarıyla yaptıkları yemekler ve pastalar satışa sunuldu.

        Gazze'de yaşanan dramla ilgili fotoğraflarında sergilendiği etkinlikte, çocukların yüzleri boyanıp pamuk şeker ikram edildi.

        Kaymakam Mustafa Nevzat Mercan, yaptığı konuşmada, Gazze'de yaşanan drama tüm dünyada olduğu gibi ilçede de sessiz kalınmadığını söyledi.

        Mercan, kermes aracılığıyla Türk milletinin Filistinli savaş mağdurlarına destek olduğunu bir kez daha gündeme getirmek istediklerini belirterek, "Ülkenin her yerinde olduğu gibi zulmün başladığı ilk günden bu yana Türkoğlu halkı hassasiyetlerini göstererek kermes düzenledik. Daha önce ilkini de gerçekleştirmiştik. Gencinden yaşlısına, çocuğundan üniversite öğrencilerine sivil toplum kuruluşlarımızın hepsi birden Filistin'de yaşanan zulme uğrayan insanlarımıza bir nebze destek olabilmek için bir araya geldiler. Onların hepsine ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çelik ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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