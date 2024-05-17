Kahramanmaraş'ta tünelde yaşanan zincirleme kazada 5 kişi yaralandı

Kazada araç sürücüleri ile 2 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından bölgedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan H.T'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu Nuri Pakdil Tüneli'nde, A.S. idaresindeki 80 AA C268 plakalı otomobil, H.D. yönetimindeki 46 D 6294 plakalı otomobil ve A.H'nin kullandığı 27 MD 8924 plakalı otomobil çarpıştı.

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