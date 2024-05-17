Kahramanmaraş'ta silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Şüphelinin adreslerinde yapılan aramada, 5 ruhsatsız tabanca ile 9 şarjör ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silah ticareti yaptığı iddia edilen bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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