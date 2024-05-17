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        Kahramanmaraş'ta silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 18:51 Güncelleme: 17.05.2024 - 18:51
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        Kahramanmaraş'ta silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silah ticareti yaptığı iddia edilen bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Şüphelinin adreslerinde yapılan aramada, 5 ruhsatsız tabanca ile 9 şarjör ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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