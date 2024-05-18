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        Afşin'de İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının temeli atıldı

        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine yapılacak yeni İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası'nın temeli düzenlenen törenle atıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 15:48 Güncelleme: 18.05.2024 - 15:48
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        Afşin'de İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının temeli atıldı
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        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine yapılacak yeni İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası'nın temeli düzenlenen törenle atıldı.

        Efsus Turan Mahallesi'nde Afşin Hükümet Konağı arkasına inşa edilecek hizmet binası temel atma töreninde konuşan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, bodrum, zemin ve 1 kattan oluşacak yeni hizmet binasının, ferah çalışma ofisleriyle tam donanımlı bir şekilde ilçeye hizmet edeceğini söyledi.

        Kent genelinde 6 Şubat 2023'teki depremlerin etkilerini kaldırmak için yoğun bir çaba harcandığını anlatan Debgici, "Rabbim bir daha bizleri böyle büyük bir afetle sınamasın inşallah. İlk andan itibaren devletimiz, gönüllülerimiz ve milletimizle birlikte 85 milyon yek vücut olduk. Kahramanmaraş'ın her noktasında kırsal mahallerimizden ilçelerimize, şehir merkezimize kadar ayağa kalkmak gayretlerimize devam ediyoruz." diye konuştu.

        Depremden etkilenen Afşin'de yeni yapılacak İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası'nın hayırlı olmasını dileyen Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç da yatırımların devam etmesi için çalışacaklarını söyledi.

        İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Topal ise "Emniyet Genel Müdürlüğümüzün projesi ve yaptığı ihale kapsamında Afşin'imiz yeni bir ilçe emniyet müdürlüğü binasına kavuşacak. Bugün temelini attık. İnşallah kısa sürede tamamlanacak ve ilçemize hizmetimizi buradan vereceğiz. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi

        Törene, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özgür Gümüşay, kamu ve kurum amirleri ile ilgililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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