Kahramanmaraşlı afetzede kadınlar, kurslarda ürettikleri ürünlerin satışıyla aile bütçesine katkı sağlıyor

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta Aile Destek Merkezi (ADEM) bünyesinde konteynerlerde açılan kurslara katılan afetzede kadınlar, el emeği göz nuru ürünlerini satarak hem moral buluyor hem kazanç elde ediyor.

6 Şubat 2023'teki depremlerden en fazla etkilenen yerleşim yerlerinden olan Türkoğlu ilçesinde Kaymakamlık tarafından afetzede kadınların yaşadıkları travmayı atlatmalarını sağlamak katkıda amacıyla ADEM bünyesinde kuyumculuk teknoloji, şiş ve tığ örgücülüğü, geleneksel el nakışları, giyim ve ev tekstili kursları açıldı.

İlçede yaşayan kadınların çok çalışkan olduğunu anlatan Mercan, Sosyal Dayanışma Vakfı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle oluşturulan alanın kadınlar tarafından üretilen her türlü ürünü satarak ev ekonomilerine katkıda bulunabilmeleri için sürekli açık tutulacağını belirtti.

Mercan, kadınların ürünlerini sattıkça mutlu olduğuna işaret ederek, "Hem kadınlarımız mutlu olsun hem de vatandaşlarımız bu güzel ürünlerden mahrum kalmasınlar istedik. İnşallah burada hem ekonomik hayata katkıları hem de sosyal hayata katkıları ile güzel bir yaşam sürmelerini istedik. Biz pazarımızı hiç kaldırmayı düşünmüyoruz özellikle cuma günleri yoğun olacak." diye konuştu.

Kursiyerlerden Melek Mut da düzenlenen kurslar ve sonrasında ürünlerini satabildikleri pazarın kurulmasının kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.