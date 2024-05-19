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        Kahramanmaraş'ta gençler tekvando il şampiyonası düzenlendi

        Kahramanmaraş'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında tekvando turnuvası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 13:58 Güncelleme: 19.05.2024 - 13:58
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        Kahramanmaraş'ta gençler tekvando il şampiyonası düzenlendi
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        Kahramanmaraş'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında tekvando turnuvası düzenlendi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Batıpark Spor Kompleksi'nde gençler kategorisinde gerçekleştirilen turnuvaya il genelindeki 6 spor kulübünden 50 sporcu katıldı.

        Turnuvada, kızlar kategorisinde 42 kilogramda Döndü Bahçe, 44 kilogramda Bahar Özal, 46 kilogramda Ayşe Sena Ünsal, 49 kilogramda Eylül Mazı, 55 kilogramda Ayşe Bengü Bilgili, 59 kilogramda Ayşenur Calakcı, 68 kilogramda Hatice Nur Dere, erkelerde ise 55 kilogramda Muhammed Enes Avşar, 59 kilogramda Yusuf Sina Gök, 63 kilogramda Ramazan Harlar, 73 kilogramda Durdu Mehmet Güzel ve 78 kilogramda Efe Doğan şampiyon oldu.

        Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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