Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta doktora bıçaklı saldırı girişimi güvenlik kamerasında

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde aile sağlığı merkezinde görevli doktora bıçaklı saldırı girişimi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 21:32 Güncelleme: 19.05.2024 - 21:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta doktora bıçaklı saldırı girişimi güvenlik kamerasında
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde aile sağlığı merkezinde görevli doktora bıçaklı saldırı girişimi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Karacaoğlan Aile Sağlığı Merkezi'ne cuma günü gelen H.K, Aile Hekimi İ.Y'ye ilaç yazdırdı. Daha sonra bilinmeyen nedenle doktorla hasta arasında tartışma yaşandı.

        H.K'nin cebinden bıçak çıkarması üzerine doktor İ.Y, doktor odasına geçerek kapıyı kilitledi.

        Kapıyı zorlayan H.K'ye diğer sağlık çalışanları ve aile sağlığı merkezindekiler müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu kapıyı açamayan H.K, merkezden uzaklaştı.

        Kahramanmaraş Aile Hekimleri Derneği Başkanı Merve Emlik, saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, hiçbir sağlık çalışanının böyle bir davranışı hak etmediğini belirtti.

        Şiddetin hiçbir türlüsünün kabul edilemez olduğunu aktaran Emlik, "Doktor arkadaşımız şu an için iyi ama bugün iyi olmaları yarın iyi olacakları anlamına gelmiyor. Bu konuda mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir. Sağlıkta şiddet konusunda cezai yaptırımı olan uygulamaların yapılmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

        Bu arada olay anı aile sağlığı merkezinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Reisi'nin helikopteri acil iniş yaptı
        Reisi'nin helikopteri acil iniş yaptı
        10 kişiyle F.Bahçe destanı!
        10 kişiyle F.Bahçe destanı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reisi'ye geçmiş olsun mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reisi'ye geçmiş olsun mesajı
        Derbi öncesi gerginlik!
        Derbi öncesi gerginlik!
        Galatasaray'dan derbi koreografisi
        Galatasaray'dan derbi koreografisi
        Tokat'taki patlamaya ilişkin yeni detaylar!
        Tokat'taki patlamaya ilişkin yeni detaylar!
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 7 kişi tutuklandı
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 7 kişi tutuklandı
        İşte, Samsun yolculuğunun ardındaki isme ait çok önemli bazı ses kayıtları...
        İşte, Samsun yolculuğunun ardındaki isme ait çok önemli bazı ses kayıtları...
        Kreşte çocuklara dayak skandalı: Müdür tutuklandı
        Kreşte çocuklara dayak skandalı: Müdür tutuklandı
        Sosyal medyada yeni tuzağa dikkat! Müstehcen fotoğraflarla dolandırdılar
        Sosyal medyada yeni tuzağa dikkat! Müstehcen fotoğraflarla dolandırdılar
        Erkan Yolaç'a veda edildi
        Erkan Yolaç'a veda edildi
        Boğaz'da Mourinho ile Beşiktaş zirvesi!
        Boğaz'da Mourinho ile Beşiktaş zirvesi!
        Serin havalar bu hafta da bizimle
        Serin havalar bu hafta da bizimle
        İstanbul’da koşanlar ve yarışlara ilgi arttı
        İstanbul’da koşanlar ve yarışlara ilgi arttı
        "Bu yaz evlilik yok"
        "Bu yaz evlilik yok"
        Albino oğlu için bakın ne yaptı!
        Albino oğlu için bakın ne yaptı!
        Yitik türkülerin izinde
        Yitik türkülerin izinde
        Tur rehberinin gözünden yaşananlar
        Tur rehberinin gözünden yaşananlar
        Otomobil markaları Mayıs'ta faizleri sıfırladı
        Otomobil markaları Mayıs'ta faizleri sıfırladı
        "O zamanlar her şey ne kadar güzelmiş"
        "O zamanlar her şey ne kadar güzelmiş"

        Benzer Haberler

        Afşin'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
        Afşin'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
        Kahramanmaraş'ta gençler tekvando il şampiyonası düzenlendi
        Kahramanmaraş'ta gençler tekvando il şampiyonası düzenlendi
        Kahramanmaraşlı afetzede kadınlar, kurslarda ürettikleri ürünlerin satışıyl...
        Kahramanmaraşlı afetzede kadınlar, kurslarda ürettikleri ürünlerin satışıyl...
        Doktor bıçakla saldırıdan kapıyı kilitleyerek kurtuldu
        Doktor bıçakla saldırıdan kapıyı kilitleyerek kurtuldu
        Afşin'de İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının temeli atıldı
        Afşin'de İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının temeli atıldı
        Afşin'de 400 çiftçiye 500 bin sebze fidesi dağıtıldı
        Afşin'de 400 çiftçiye 500 bin sebze fidesi dağıtıldı