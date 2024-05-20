Kahramanmaraş'taki denetimlerde artık cayrokopter de kullanılıyor

Kahramanmaraş'ta jandarma, pervaneli ve döner kanatlı hava aracı ile devriye görevi yapıyor.

Yaklaşık 4 saat havada kalabilme özelliğine sahip olan ve cayrokopter ismi verilen hava aracı, "jandarmanın gözü" gibi çalışıyor.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan, AA muhabirine, Jandarma Hava Başkanlığı tarafından yaklaşık bir hafta önce İl Jandarma Komutanlığı emrine verilen cayrokopterin daha az maliyet ve iş gücüyle daha fazla alanı kontrol edebildiğini söyledi.

Cayrokopter sayesinde emniyet ve asayiş hizmetlerinde ciddi kapasite artışı sağlandığını ifade eden İnan, hava aracının trafik, emniyet ve asayiş olayları ve orman yangınları gibi olaylarda da yer ekiplerine önemli destek sunduğunu anlattı.