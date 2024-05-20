Kahramanmaraş'ta Gençlik Yürüyüşü düzenlendi

Yürüyüşe, Nurhak Kaymakamı Oray Güven, Belediye Başkanı İlhami Bozan, Gençlik Spor İlçe Müdürü Adnan Karpınar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yaklaşık 3 saat süren tırmanışa katılanlar, zirvedeki dev Türk bayrağı önünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitler için saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu.

Ellerindeki Türk bayrağı ve meşale eşliğinde ilçe merkezinden geçen kalabalık, 3 bin 90 rakımlı Nurhak Dağı'nın 1923. metresinde yer alan 2023 metrekare büyüklüğündeki Türk bayrağının bulunduğu alana tırmandı.

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "Gençlik Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

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