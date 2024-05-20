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        Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı kişi öldü

        Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde otomobilin çarptığı kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 17:45 Güncelleme: 20.05.2024 - 17:45
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        Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı kişi öldü
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        Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde otomobilin çarptığı kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        İstasyon Mahallesi Doğu Çevre yolunda T.S. idaresindeki 46 KD 044 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan M.K.'ya çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan ve ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan M.K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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