Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı kişi öldü
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde otomobilin çarptığı kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde otomobilin çarptığı kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İstasyon Mahallesi Doğu Çevre yolunda T.S. idaresindeki 46 KD 044 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan M.K.'ya çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan ve ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan M.K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
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