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        Kahramanmaraş'ta bir kişi karısını yaraladı, yanındaki adamı öldürdü

        Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bir kişi, evine geldiğinde karşılaştığı adamı öldürdü, karısını ise yaraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 19:36 Güncelleme: 20.05.2024 - 19:36
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        Kahramanmaraş'ta bir kişi karısını yaraladı, yanındaki adamı öldürdü
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        Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bir kişi, evine geldiğinde karşılaştığı adamı öldürdü, karısını ise yaraladı.

        Alınan bilgiye göre, Karadut Mahallesi'nde ikamet eden C.G. (59), evine geldiği sırada karşılaştığı B.Ü. (39) ile tartıştı. Kavgaya dönen olayda C.G, tabanca ile B.Ü. ve eşi B.G'yi (54) yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde başından ve göğsünden yaralanan B.Ü'nün hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı B.G. ise ambulansla Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Olayın ardından çalışma başlatan jandarma ekiplerince bacağından yaralanmış şekilde yakalanan C.G, tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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