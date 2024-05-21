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        Kahramanmaraş'ta Çerkes sürgününün 160. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi

        Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde Çerkes sürgününün 160. yılı dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 23:15 Güncelleme: 21.05.2024 - 23:15
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        Kahramanmaraş'ta Çerkes sürgününün 160. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi
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        Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde Çerkes sürgününün 160. yılı dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi.

        Fındık Mahallesi'nde toplanan Göksun Çerkes Derneği üyeleri ve vatandaşlar ellerinde Türk ve Çerkes bayraklarıyla Sürgün Anıtı ve Adatepe Göleti'ne giderek çelenk ve karanfil bıraktı.

        Göksun Çerkes Derneği Başkanı Nihal Arslan, burada yaptığı konuşmada, 21 Mayıs 1864'te yaşanan Çerkes sürgününü anmak için bir araya geldiklerini belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

        Programa, Kaymakam Ömer Faruk Duman, Belediye Başkanı Selim Cüce, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Atalar ile ilgililer katıldı.

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