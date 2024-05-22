Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

        Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde hayatını kaybeden Kore gazisi Mustafa Palta, son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 08:53 Güncelleme: 22.05.2024 - 08:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde hayatını kaybeden Kore gazisi Mustafa Palta, son yolculuğuna uğurlandı.

        Bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 70 yaşındaki Palta, için Seyitaliler Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

        Palta'nın naaşı, mahalle meydanında kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

        Törene, Palta'nın ailesinin yanı sıra Nurhak Kaymakamı Oray Güven, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Salih Görmez, İlçe Emniyet Amiri Hüseyin İncirli, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Reisi için anma töreni: On binlerce kişi katıldı
        Reisi için anma töreni: On binlerce kişi katıldı
        4 aylık hamile eşini 25 kez bıçaklamıştı! İşte cezası!
        4 aylık hamile eşini 25 kez bıçaklamıştı! İşte cezası!
        Ev sahibiyle tartıştı! Evi havaya uçurdu!
        Ev sahibiyle tartıştı! Evi havaya uçurdu!
        Naci Görür'den tedirgin eden deprem uyarısı
        Naci Görür'den tedirgin eden deprem uyarısı
        Ege 15 yaşındaydı! Kahreden kaza!
        Ege 15 yaşındaydı! Kahreden kaza!
        Ülkelere göre öpücük haritası
        Ülkelere göre öpücük haritası
        Mayısta dilekçe bayramda ikramiye
        Mayısta dilekçe bayramda ikramiye
        Uçuş türbülansı nedir ve neden meydana gelir?
        Uçuş türbülansı nedir ve neden meydana gelir?
        Çöl tozu ve sağanak uyarısı
        Çöl tozu ve sağanak uyarısı
        Çerezlere izin verirken dikkat!
        Çerezlere izin verirken dikkat!
        "Çok ayıp buluyorum"
        "Çok ayıp buluyorum"
        Firari cinayet zanlısı, polisle arbedesinde kendi silahıyla öldü, polisi yaraladı
        Firari cinayet zanlısı, polisle arbedesinde kendi silahıyla öldü, polisi yaraladı
        Bir dönem hepimizin duvar kağıdıydı: İşte hikayesi!
        Bir dönem hepimizin duvar kağıdıydı: İşte hikayesi!
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Okuldaki ek ders yolsuzluğu iddiasına soruşturma başlatıldı!
        Okuldaki ek ders yolsuzluğu iddiasına soruşturma başlatıldı!
        Oğluna engel olmak istemişti! O anne yaşamını yitirdi
        Oğluna engel olmak istemişti! O anne yaşamını yitirdi
        Cannes'da Kevin buluşması
        Cannes'da Kevin buluşması
        Getir ve Yemeksepeti kurucuları arasında polemik
        Getir ve Yemeksepeti kurucuları arasında polemik
        F.Bahçe'den G.Saray'a cevap!
        F.Bahçe'den G.Saray'a cevap!
        "Bütün ittifakların oyununu bozduk"
        "Bütün ittifakların oyununu bozduk"

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta öğrencilerin tasarladığı robotlar yarıştı
        Kahramanmaraş'ta öğrencilerin tasarladığı robotlar yarıştı
        Kahramanmaraş'ta Çerkes sürgününün 160. yılı dolayısıyla anma programı düze...
        Kahramanmaraş'ta Çerkes sürgününün 160. yılı dolayısıyla anma programı düze...
        Kahramanmaraş'ta "Türk mutfağı haftası" kapsamında program düzenlendi
        Kahramanmaraş'ta "Türk mutfağı haftası" kapsamında program düzenlendi
        2. Akdeniz Bienali'nin hazırlıkları başladı
        2. Akdeniz Bienali'nin hazırlıkları başladı
        Kahramanmaraş'ta bir kişi karısını yaraladı, yanındaki adamı öldürdü
        Kahramanmaraş'ta bir kişi karısını yaraladı, yanındaki adamı öldürdü
        Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı kişi öldü
        Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı kişi öldü