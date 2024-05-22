Kahramanmaraş merkezli uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine karıştığı tespit edilen şüphelileri yakalamak üzere Türkoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Polis ekipleri, Kahramanmaraş ve Gaziantep il merkezleriyle, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ve Pazarcık, Gaziantep'in Nizip, Antalya'nın Manavgat ve Çanakkale'nin Biga ilçelerinde belirlenen 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.