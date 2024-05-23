Kahramanmaraş'ta boya fabrikasında kazan patlaması sonucu 3 işçi yaralandı

Karacasu Kırım Mahallesi'ndeki bir boya fabrikasının kazan kısmında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle fabrikanın bazı bölümlerinde göçük oluştu.

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