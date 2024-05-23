Depremde 68 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi L Blok'a ilişkin davanın görülmesine devam edildi

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde Ebrar Sitesi L Blok'un yıkılması sonucu 68 kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet Doğan, Atilla Öz, Ferhat Bülent Özer ve Tevfik Tepebaşı bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık Lütfi T. ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 11 müteveffa için düzenlenen ek iddianameyi kabul ederek dosyayı birleştirdi.

Tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı, 12 soruşturmasının olduğunu belirterek, "Bazı kesimler ve müştekiler bana 'müteahhit' diyor. Ben müteahhit değilim. Davalarımın biri bitmeden diğeri başlıyor bazılarını unutuyorum. Bunların göz önünde bulundurularak beraatimi istiyorum." dedi. Ferhat Bülent Özer de depremde yakınlarını kaybettiğini, anne babasına bakacak kimsenin olmadığını belirterek tutuksuz yargılanmasını istedi. Diğer sanıklar da önceki savunmalarını tekrarlayıp beraatlerini talep etti.