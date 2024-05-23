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        Depremde 68 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi L Blok'a ilişkin davanın görülmesine devam edildi

        Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde Ebrar Sitesi L Blok'un yıkılması sonucu 68 kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 16:11 Güncelleme: 23.05.2024 - 16:11
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        Depremde 68 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi L Blok'a ilişkin davanın görülmesine devam edildi
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        Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde Ebrar Sitesi L Blok'un yıkılması sonucu 68 kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet Doğan, Atilla Öz, Ferhat Bülent Özer ve Tevfik Tepebaşı bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık Lütfi T. ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

        Mahkeme heyeti, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 11 müteveffa için düzenlenen ek iddianameyi kabul ederek dosyayı birleştirdi.

        Tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı, 12 soruşturmasının olduğunu belirterek, "Bazı kesimler ve müştekiler bana 'müteahhit' diyor. Ben müteahhit değilim. Davalarımın biri bitmeden diğeri başlıyor bazılarını unutuyorum. Bunların göz önünde bulundurularak beraatimi istiyorum." dedi.

        Ferhat Bülent Özer de depremde yakınlarını kaybettiğini, anne babasına bakacak kimsenin olmadığını belirterek tutuksuz yargılanmasını istedi.

        Diğer sanıklar da önceki savunmalarını tekrarlayıp beraatlerini talep etti.

        Mahkeme heyeti, tutuklu bulunduğu süre ve celse arasında dosyaya giren bilgi ve belgeler dikkate alınarak tutuklu sanık Ferhat Bülent Özer'in yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün imza atması şartıyla tahliyesine karar verdi.

        Heyet, diğer tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 11 Temmuz'a erteledi.

        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 4'ü tutuklu, 2'si tutuksuz 1'i firari sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talep edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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