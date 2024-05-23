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        Kahramanmaraş'ta vatandaşlar artan trafik kazaları nedeniyle eylem yaptı

        Kahramanmaraş'ta, vatandaşlar Gaziantep kara yolu üzerinde sık sık trafik kazasının yaşanmasından dolayı eylem yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 19:20 Güncelleme: 23.05.2024 - 19:20
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        Kahramanmaraş'ta vatandaşlar artan trafik kazaları nedeniyle eylem yaptı
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        Kahramanmaraş'ta, vatandaşlar Gaziantep kara yolu üzerinde sık sık trafik kazasının yaşanmasından dolayı eylem yaptı.

        Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolu üzerinde toplanan özel bir hastanenin çalışanları, banka personelleri ve vatandaşlar, "yaşam yayanın, yol yayanın" şeklinde slogan attı.

        Grup adına konuşan Uzman Doktor Zekeriya Büyükdereli, sinyalizasyon ve üst geçit olmadığı için bölgede sürekli trafik kazasının yaşandığını söyledi.

        Hastane, banka ve oturum alanına yakın çevre yolunda yoğun yaya geçişi olduğunu anlatan Büyükdereli, "Bu karayolunda haftada birden fazla ölümlü veya yaralanmalı trafik kazası meydana geliyor. Karayoluna sinyalizasyon sistemi kurulması veya üst geçit yapılması için talebimiz oldu. Bizler sağlık hizmeti vermeye çalışıyoruz ama insanlar canlı gelebilirse. Burada alınacak basit önlemlerle kazaların ve ölümlerin önüne geçilebileceğine inanıyoruz." ifadelerine yer verdi.

        Açıklamanın ardından grup, polis ekiplerince durdurulan ve önlem alınan yolda yolun karşısına geçerek yaya önceliğine dikkati çekti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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