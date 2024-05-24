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        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kahramanmaraş'ta konuştu:

        Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Çok şükür bugün gelmiş olduğumuz durum hakikaten devletimizin büyüklüğünü ortaya koyuyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 12:45 Güncelleme: 24.05.2024 - 12:45
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        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kahramanmaraş'ta konuştu:
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        Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Çok şükür bugün gelmiş olduğumuz durum hakikaten devletimizin büyüklüğünü ortaya koyuyor." dedi.

        Erbaş, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kahramanmaraş'ta Valilik ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

        Vali Mükerrem Ünlüer tarafından karşılanan Erbaş, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

        Erbaş, burada yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş'ın 6 Şubat depremlerini en ağır şekilde yaşayan 4 ilden birisi olduğunu söyledi.

        Kahramanmaraş depremlerinde çok büyük acılar yaşandığını ve büyük yıkımlar meydana geldiğini hatırlatan Erbaş, depremin ilk günü bölgeye geldiklerini ve o büyük felaketi ilk anından itibaren gördüklerini ifade etti.

        Birkaç gün bölgede kaldıklarını ve Kapıçam Şehir Mezarlığı'nda yüzlerce kişinin cenaze namazına katıldıklarını anımsatan Erbaş, şunları kaydetti:

        "Türkiye Diyanet Vakfımız hemen ilk günden itibaren yola çıktı. Maraş'ta günlük 10 bin kişinin yemek yiyebileceği mobil mutfağı buraya kurdu. Hakeza başka yerlere de kurdu. Vatandaşlarımıza elimizden geldiği kadar destek olmaya gayret ettik. Çok şükür bugün gelmiş olduğumuz durum hakikaten devletimizin büyüklüğünü ortaya koyuyor. Valilerimizin ne büyük bir gayretle şehirlerimizin tekrar o depremin izlerini bir an önce silmesi, vatandaşlarımızın bir an önce yuvalarına kavuşmaları, hayatın devam edebilmesi için o şartları oluşturma noktasında valiliklerimiz, belediyelerimiz çok fedakarca çalışmalar yaptı. Allah razı olsun."

        Kente gelmelerinin nedenlerinden birinin kolaylıklar dilemek, diğerinin ise yapılan çalışmalar için yetkililere teşekkür etmek olduğunu anlatan Erbaş, gün içerisinde bazı etkinliklere katılacaklarını dile getirdi.

        Erbaş daha sonra Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek, Başkan Fırat Görgel ile depremin ardından normalleşme sürecine katkı sunmak adına görüş alışverişinde bulundu.

        Erbaş ve beraberindekiler, ziyaretin ardından İl Müftülüğüne geçti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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