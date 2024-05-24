KSÜ öğrencilerinin tasarımları sergilendi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri tarafından sergi açıldı.

Fakültenin fuaye alanındaki sergide, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle uzaktan eğitim gören resim, grafik tasarımı ve moda tasarımı bölümündeki birinci sınıf öğrencilerinin çalışmaları yer aldı.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Özkarcı, salgın ve depremle birlikte iki büyük afet yaşadıklarını belirterek, uzun bir dönem uzaktan eğitim yapmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Özkarcı, eğitimin uzaktan bir şekilde devam ettiğini ifade ederek, "İnsanlık tarihinin en büyük depremlerinden birini yaşadık. Fakültemizde birinci sınıf öğrencilerimize uzaktan eğitimle derslerimizi işledik. Uzaktan eğitim alan öğrencilerimizin hazırladığı çalışmaları sergiliyoruz. Öğrencilerimiz örgün eğitime katılmış gibi güzel çalışmalar ortaya çıkartmışlar. Her bir öğrencimizi ve öğretim görevlilerimizi tebrik ediyorum." dedi.

Öğretim görevlisi Dr. Yeşim Ermiş de sergide 70 çalışmanın yer aldığını, resim ve tekstil bölümü öğrencilerinin uzaktan eğitim almasına rağmen başarılı çalışmalar ortaya koyduğuna değindi.