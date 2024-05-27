Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Kahramanmaraş'ta partililerle bir araya geldi:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "31 Mart seçimlerinde sandığın ne dediğini net bir şekilde ortaya koyup önümüzdeki süreci planlarken bunu çıkış noktası olarak belirleyeceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 12:50 Güncelleme: 27.05.2024 - 12:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Kahramanmaraş'ta partililerle bir araya geldi:
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "31 Mart seçimlerinde sandığın ne dediğini net bir şekilde ortaya koyup önümüzdeki süreci planlarken bunu çıkış noktası olarak belirleyeceğiz." dedi.

        Yılmaz, partisinin Kahramanmaraş il başkanlığında, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Vahit Kirişçi, Ömer Oruç Bilal Debgici, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, İl Başkanı Cüneyt Doğan, ilçe belediye başkanları ve teşkilat üyeleriyle görüştü.

        Yılmaz, yaptığı konuşmada, partililerle seçim sonuçlarını ve durumu değerlendirmek için il ziyaretleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

        6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenlere ve Filistin'de İsrail tarafından katledilen sivillere rahmet dileyen Yılmaz, "Depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta çok sıkıntılı günlerde birlikte olmuştuk, bugün yaşama sevincimizi yavaş yavaş oluşturduğumuz, normale döndüğümüz bir süreci birlikte yaşıyoruz." diye konuştu.

        27 Mayıs 1960 darbesinin demokrasi tarihinin utanç tablosu ve unutulamayacak hadisesi olduğunu ifade eden Yılmaz, tüm demokrasi şehitlerini rahmetle andıklarını dile getirdi.

        31 Mart'taki seçimlerin sonuçlarını iyi değerlendirmek istediklerine dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

        "31 Mart seçimlerinde sandıktan çıkan sonucu en iyi değerlendiren, sandıktan çıkan sonucu adeta konuşturan, sandığın ne dediğini tahlil eden bir siyasi hareketiz. Sadece Türkiye'nin değil dünyanın en örgütlü ve organize siyasi partisi olarak seçimlerin sonuçlarının sandıktaki ifadesini çok iyi değerlendirdik ve değerlendiriyoruz. Buradan hareketle yapılması gerekenleri ve milletimizin bizlerden istediklerini, 31 Mart seçimlerinde beklediğimiz sonucu alamayışımızdan dolayı milletimizin bizlere neyi söylemek istediklerini anlama kararlığı içerisindeyiz. 31 Mart seçimlerinde sandığın ne dediğini net bir şekilde ortaya koyup önümüzdeki süreci planlarken bunu çıkış noktası olarak belirleyeceğiz. Bunu açıkça ifade ediyorum."

        Toplantı, daha sonra basına kapalı devam etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yaşlı kadının bacağı kesilmişti! Pitbull davasında karar!
        Yaşlı kadının bacağı kesilmişti! Pitbull davasında karar!
        Turizmcilerden '9 gün tatil' çağrısı
        Turizmcilerden '9 gün tatil' çağrısı
        THY ve TVF'den 'Filenin Sultanları' açıklamaları
        THY ve TVF'den 'Filenin Sultanları' açıklamaları
        ABD'li oyuncu vurularak öldürüldü
        ABD'li oyuncu vurularak öldürüldü
        Florya'da çılgın kutlama!
        Florya'da çılgın kutlama!
        "Pişmanlık emaresi görmedim!" Kadın hakimden sapık hemşireye şerh!
        "Pişmanlık emaresi görmedim!" Kadın hakimden sapık hemşireye şerh!
        "Sahada kalanlar kazandı"
        "Sahada kalanlar kazandı"
        Parislilerden Champs-Élysées'de 'dev' piknik
        Parislilerden Champs-Élysées'de 'dev' piknik
        Yer sarı gök kırmızı!
        Yer sarı gök kırmızı!
        60 yaşında kainat güzeli seçilmişti! Hayalleri yarım kaldı
        60 yaşında kainat güzeli seçilmişti! Hayalleri yarım kaldı
        Galatasaray'ın şampiyonluk öyküsü
        Galatasaray'ın şampiyonluk öyküsü
        Sokak köpeklerini uyutmak yahut kısırlaştırmak yerine spirali neden düşünmüyoruz?  
        Sokak köpeklerini uyutmak yahut kısırlaştırmak yerine spirali neden düşünmüyoruz?  
        İnsanlar ve köpekler: Ölüm ve yaşam arasında
        İnsanlar ve köpekler: Ölüm ve yaşam arasında
        F1'e ünlü akını
        F1'e ünlü akını
        İstanbul'da yaşandı! Çocuk yolda yürüyordu! Vuruldu!
        İstanbul'da yaşandı! Çocuk yolda yürüyordu! Vuruldu!
        Galatasaray kasasını doldurdu
        Galatasaray kasasını doldurdu
        Diyaliz sonrası fenalaşan 14 hasta entübe edildi!
        Diyaliz sonrası fenalaşan 14 hasta entübe edildi!
        Artık o da SUV oldu
        Artık o da SUV oldu
        24'üncü zaferin mimarları!
        24'üncü zaferin mimarları!

        Benzer Haberler

        Depremde ağır hasar alan tarihi Ulu Cami, 2025 sonunda ibadete açılacak
        Depremde ağır hasar alan tarihi Ulu Cami, 2025 sonunda ibadete açılacak
        Depremde yıkılan ve 150 kişinin öldüğü Palmiye Sitesi'ne ilişkin iddianame...
        Depremde yıkılan ve 150 kişinin öldüğü Palmiye Sitesi'ne ilişkin iddianame...
        Kahramanmaraş'ta doğada az rastlanılan yaban kedisi görüntülendi
        Kahramanmaraş'ta doğada az rastlanılan yaban kedisi görüntülendi
        150 kişinin öldüğü sitenin zemin etüdü göz kararıyla yapılmış (2)
        150 kişinin öldüğü sitenin zemin etüdü göz kararıyla yapılmış (2)
        150 kişinin öldüğü sitenin zemin etüdü göz kararıyla yapılmış
        150 kişinin öldüğü sitenin zemin etüdü göz kararıyla yapılmış
        Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli tutuklandı
        Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli tutuklandı