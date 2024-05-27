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        Kahramanmaraş'ta 1 haftada çeşitli suçlardan 80 şüpheli tutuklandı

        Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonlar ve denetimlerde gözaltına alınan 136 şahıstan 80'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 16:00 Güncelleme: 27.05.2024 - 16:00
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        Kahramanmaraş'ta 1 haftada çeşitli suçlardan 80 şüpheli tutuklandı
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        Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonlar ve denetimlerde gözaltına alınan 136 şahıstan 80'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelinde bir haftalık çalışmalar sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 91 şüpheli, uyuşturucu ticareti yapan 21 şüpheli ve hırsızlık suçuna karışan 24 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 136 şüpheliden 80'i nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Operasyonlarda, bir miktar sentetik uyuşturucu ile sentetik hap, 14 ruhsatsız tabanca ve 466 fişek ele geçirildi.

        Ekiplerce yapılan trafik denetimlerinde de 103 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 54 araca ise abartı egzozdan işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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