Kahramanmaraş'ta 1 haftada çeşitli suçlardan 80 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonlar ve denetimlerde gözaltına alınan 136 şahıstan 80'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelinde bir haftalık çalışmalar sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 91 şüpheli, uyuşturucu ticareti yapan 21 şüpheli ve hırsızlık suçuna karışan 24 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 136 şüpheliden 80'i nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.