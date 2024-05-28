Kahramanmaraş'ta şarampole devrilen kepçenin operatörü öldü
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde şarampole devrilen iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde şarampole devrilen iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti.
Baydemirli Mahallesi'nde Mustafa Nergiz'in kullandığı (39) kepçe, şarampole devrildi.
Kazada iş makinesinin altında kalan Nergiz, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Sağlık ekipleri, Nergiz'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Nergiz'in cenazesi, otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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