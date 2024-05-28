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        Kahramanmaraş'ta şarampole devrilen kepçenin operatörü öldü

        Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde şarampole devrilen iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 14:41 Güncelleme: 28.05.2024 - 14:41
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        Kahramanmaraş'ta şarampole devrilen kepçenin operatörü öldü
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        Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde şarampole devrilen iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti.

        Baydemirli Mahallesi'nde Mustafa Nergiz'in kullandığı (39) kepçe, şarampole devrildi.

        Kazada iş makinesinin altında kalan Nergiz, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Sağlık ekipleri, Nergiz'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Nergiz'in cenazesi, otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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