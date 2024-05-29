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        KSÜ'de resim sergisi açıldı

        Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesince (KSÜ) düzenlenen etkinlik kapsamında, "Dönüşüm" adlı resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 15:09 Güncelleme: 29.05.2024 - 15:09
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        KSÜ'de resim sergisi açıldı
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        Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesince (KSÜ) düzenlenen etkinlik kapsamında, "Dönüşüm" adlı resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

        Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin 10. mezuniyet sergisinde, Filistin, 6 Şubat 2023 depremi ve pandemi gibi eserlerden oluşan 100 resim yer aldı.

        Öğrencilerin son 4 yılda yaşanan olayları sanata dönüştürerek yaptıkları resimler, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Rabia Demir, açılış konuşmasında, serginin güncel konular başta olmak üzere Filistin ve Kahramanmaraş merkezli depremle ilgili öğrencilerin hayal güçlerinin ön plana çıktığını söyledi.

        Öğrencilerin depremi ve pandemiyi birebir yaşadığını anlatan Demir, "6 Şubat depremini öğrencilerimiz birebir yaşadı. Maraşlılar ya da yakın ilerden gelen öğrenciler olduğu için bu konular öğrencilerimizin resimlerini yansıdı. Bununla birlikte pandemi konusu; bazı öğrencilerimizin çalışmalarında. Çnkü yine bu yıl mezun olan öğrencilerimiz aslında pandemiyle eğitime başladılar. Dolayısıyla hem toplumsal kültürel yaşamış olduğumuz travmalar, büyük olaylar, felaketler ve savaşlar bu çalışmalarda konu olarak görülüyor." dedi.

        Resimlerinde direniş simgeleri, Filistin bayrakları ve Filistinlilerin bir an önce evlerine kavuşması için anahtar sembolleri kullanan son sınıf öğrencisi Zeynep Topuz ise "Biliyoruz ki Gazze olayı yaşadığımız olaylardan en acısı, insanlar orda öldürülüyor, yemeksiz ve hastanesiz kalıyor. Herkes bir şekilde tepkisini belli ediyordu. Bende sanatçı olaraktan bu şekilde tepkimi belli etmek istedim." diye konuştu. ​​​​​​​

        Sergi, iki hafta boyunca ziyarete açık olacak.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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