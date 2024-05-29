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        Kahramanmaraş'ta park halindeki araç yandı

        Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde, park halindeki otomobil, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 18:13 Güncelleme: 29.05.2024 - 18:15
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        Kahramanmaraş'ta park halindeki araç yandı
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        Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde, park halindeki otomobil, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Demrek Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilin motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Araçtan dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

        Yangında araç kullanılamaz hale geldi.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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