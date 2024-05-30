Kahramanmaraş'ta evde çıkan yangında dumandan etkilenen anne ve bebeği tedavi altına alındı

Mahalle Muhtarı Şahin Çayır, AA muhabirine, dumanı fark eder etmez itfaiye ekiplerine haber verdiklerini ve ekipler gelinceye kadar vatandaşların dışarıya çıkarılmasına yardımcı olduklarını söyledi.

Şeyhadil Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın 4. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen anne ve bebeği hastaneye kaldırıldı.

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