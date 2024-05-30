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        Kahramanmaraş'ta evde çıkan yangında dumandan etkilenen anne ve bebeği tedavi altına alındı

        Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen anne ve bebeği hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 14:14 Güncelleme: 30.05.2024 - 14:14
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        Kahramanmaraş'ta evde çıkan yangında dumandan etkilenen anne ve bebeği tedavi altına alındı
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        Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen anne ve bebeği hastaneye kaldırıldı.

        Şeyhadil Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın 4. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürülürken dumandan etkilenen anne ve 10 günlük bebeği ilk müdahalelerinin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Mahalle Muhtarı Şahin Çayır, AA muhabirine, dumanı fark eder etmez itfaiye ekiplerine haber verdiklerini ve ekipler gelinceye kadar vatandaşların dışarıya çıkarılmasına yardımcı olduklarını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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