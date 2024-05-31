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        Çürüyen kapak yerine kendi dokusundan yapılan kalp kapakçığıyla sağlığına kavuştu

        SİNAN DORUK - Kahramanmaraş'ta aort kapağı işlevini yitiren 71 yaşındaki Sebiha Bozdağ, kendi dokusundan yapılan kalp kapakçığının takılmasıyla sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 12:09 Güncelleme: 31.05.2024 - 12:09
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        Çürüyen kapak yerine kendi dokusundan yapılan kalp kapakçığıyla sağlığına kavuştu
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        SİNAN DORUK - Kahramanmaraş'ta aort kapağı işlevini yitiren 71 yaşındaki Sebiha Bozdağ, kendi dokusundan yapılan kalp kapakçığının takılmasıyla sağlığına kavuştu.

        Yaklaşık 10 yıldır nefes darlığı çeken ve çabuk yorulan Bozdağ, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniği'ne başvurdu.

        Tetkiklerde kadının aort kapağında işlev kaybı ve koroner damarlarında darlık tespit edildi.

        Hastaya mekanik ve biyolojik kalp kapakları yerine kendi dokusundan yapılan kapakçık takıldı.

        - "Ozaki yöntemi Kahramanmaraş'ta ilk defa uygulandı"

        KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, AA muhabirine, Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi olarak Türkiye'de nadir yapılan operasyonlarda sayılı hastaneler arasında olduklarını söyledi.

        Özellikle kardiyoloji ve kardiyovasküler cerrahi alanında çok önemli işlere imza atarak bölgede çekim merkezi haline geldiklerini anlatan Yasım, son olarak da kalp dokusundan kalp kapakçığı yapılması yöntemini gerçekleştirdiklerini kaydetti.

        "Ozaki" denilen bu yöntemin Türkiye'de ve dünyada nadir uygulandığına işaret eden Yasım, şöyle konuştu:

        "Normalde bu tarz ameliyatlarda kalp kapağı değişimi yapılırken ya mekanik kapak ya da bazı hayvanlardan elde edilen biyolojik kapak kullanılır. Bu iki yöntemin de avantajları ve dezavantajları var. Fakat hastanın kendi kalp dokusundan üretilen aort kapağı yapılmasında immünite ve antijenite gibi durumlar yaşanmayacak kadar az oluyor. Bu yöntemle hastanemizde ameliyatı yapılan hastanın kalp kapağı fonksiyonları tekrar sağlandı. Aynı zamanda hastamıza kapak değişimiyle beraber baypas yapıldı ve gayet sağlıklı şekilde taburcu edildi."

        KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdinç Eroğlu da hastanın kendi kalp dokusundan doğal aort kapağı yaptıklarını belirtti.

        Hastanın hem aort kapağında hem de kalp damarlarında darlık tespit ettiklerini aktaran Eroğlu, şunları kaydetti:

        "Dünyada yeni yeni yaygınlaşmaya başlayan bir yöntem olan, hastanın kalp kapağının kendi zarından yapılması yöntemini ele aldık. Çürümüş kapağı çıkarttık, aynı zamanda da tıkalı 4 damara baypas yaptık. Böylelikle hastamız yapay kapak takılmasından veya hayvanlardan elde edilen kapaklardan ve onun zararlı etkilerinden, çabuk yıpranmasından kurtulmuş oldu. Bu, bölgemizde bir ilk oldu. Bu operasyonu şehrimizde yaptığımız için gururluyuz."

        - "Rahat nefes almaya başladım"

        Hastalığı nedeniyle yürüyemediğini ve merdiven çıkamadığını dile getiren Sebiha Bozdağ ise tedavinin ardından rahat nefes almaya başladığını söyledi.

        Bozdağ, "Ameliyatın ardından rahatladım, daha iyi oldum. Doktoruma ve ekibine teşekkür ediyorum." dedi.

        Oğlu Vahit Bozdağ da operasyon sonrası annesinin sağlığının düzeldiğini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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