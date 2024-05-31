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        Kahramanmaraş'ta üniversite öğrencilerinden Filistin'e destek

        Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ve Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) öğrencileri, İsrail'in Refah'ta gerçekleştirdiği saldırılara tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 20:09 Güncelleme: 31.05.2024 - 20:09
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        Kahramanmaraş'ta üniversite öğrencilerinden Filistin'e destek
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        Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ve Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) öğrencileri, İsrail'in Refah'ta gerçekleştirdiği saldırılara tepki gösterdi.

        KSÜ Merkez Cami önünde toplanarak Türk ve Filistin bayrakları açan üniversite öğrencileri, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılara tepki göstermeyen devletleri kınadı.

        KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, burada yaptığı konuşmada, Allah'ın adaletinin er ya da geç tecelli edeceğini ve yaşanan zulmün sona ereceğine inandığını kaydetti.

        Dün olduğu gibi bugün de dünyanın üç maymunu oynamaya devam ettiğini belirten Bakan, "Maalesef hiçbir şey yapılmıyor. Allah mutlaka nurunu tamamlayacaktır. Filistin devletini devlet olarak tanıma kararı alan bütün devletleri buradan tebrik ediyorum. Bu sayının artmasını bekliyorum." diye konuştu.

        KSÜ İnsan Hakları ve Özgür Gençlik Topluluğu Başkanı Edanur Yokuş ise acılar bitene, bomba sesleri durana ve çocuklar korkusuzca sokakarlarda oynayıncaya kadar tepki göstermeye devam edeceklerini söyledi.

        KSÜ Yeniler Öğrenci Topluluğu Başkanı Burak Karataşçı da Avrupa'nın sessizce bu soykırımı izlediğini, temelinde insan hakları ve dünya barışını esas alan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin soykırıma sessiz kaldığını ifade etti.

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